Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi/ Uomini e Donne: “andiamo a convivere a Latina”

La notizia era nell’aria, ma ora c’è la conferma ufficiale. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi bruciano le tappe e vanno a convivere. Innamoratissimi e molto compici, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno confermato i rumors direttamente ai microfoni di Maria De Filippi. Ospiti della puntata del trono cassico di Uomini e Donne trasmessa il 4 aprile e che ha visto anche la partecipazione di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, Lorenzo e Claudia hanno annunciato che andranno presto a convivere. Dopo aver salutato la padrona di casa che ha immediatamente notato la nuova forma fisica di Lorenzo, visibilmente dimagrito rispetto a quando era sul trono, l’ex tronista ha detto: “va tutto bene. Tra un po’ mi trasferisco a Latina e andiamo a convivere”, specificando di aver preso una casa con cui dare vita ad un importate progetto con Claudia.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: rapporto speciale tra l’ex tronista e il suocero

Le parole di Lorenzo Riccardi hanno spiazzato Maria De Filippi che ha chiesto conferma a Claudia. La Dionigi, naturalmente, ha confermato tutto non nascondendo la sua felicità. “Come fai con l’officina?”, chiede così la conduttrice. “Ora è impossibile riuscire ad esserci e così mio padre ha assunto un’altra persona che lavorava già con lui diverso tempo fa”, ha spiegato l’ex tronista che si è poi lasciato andare svelando un segreto. Il Cobra, infatti, svela di avere un rapporto davvero speciale con il suocero. “Mio padre e suo padre sono uguali e così io quando sono a casa loro e sto per andare a letto lo chiamo per ricevere il bacio della buonanotte e lui mi manda sempre a quel paese”, confessa Lorenzo che, oltre ad aver conquistato il cuore della fidanzata, ha portato a casa anche quello della sua famiglia.

