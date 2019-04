Luigi Di Maio e Virginia Saba/ Signorini “Il grillino infoiato come un liceale”

Luigi Di Maio, fra una riforma e l’altra, ha trovato anche il tempo di coltivare l’amore. Da qualche settimana a questa parte è uscito allo scoperto assieme a Virginia Saba, la bella giornalista con cui il vice presidente del consiglio è stato recentemente paparazzato mentre si baciava in mezzo ai prati. Per saperne di più su questa coppia molto fresca e di cui si sa ancora poco, il programma di Rai Radio Uno, “Un giorno da pecora”, ha intervistato il re del gossip italiano, leggasi Alfonso Signorini, il direttore di “Chi”, settimanale che ha tra l’altro pubblicato proprio le foto del vice-premier con la sua nuova fiamma: «Di Maio mi pare infoiato in modo sospetto – spiega Signorini – clamoroso. Gli ho dato la caccia per mesi senza portare a casa niente, non batteva chiodo. Ora sembra un liceale col testosterone alle stelle. Nella foto in cui è con la fidanzata a Fontana di Trevi tira fuori due metri di lingua…». Signorini non sembra però conoscere più di tanto la nuova compagna del ministro del lavoro e dello sviluppo economico: «Virginia la conosco? Quando la mia amica mi ha chiamato dicendomi che Di Maio stava con ‘Virginia’, a me è venuta in mente la Raggi, e mi sono detto: che colpo pazzesco. Poi è venuto fuori che era la Saba…».

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA: IL PENSIERO DI SIGNORINI

Curioso che subito dopo il flirt fra Luigi Di Maio e Virginia Saba, sia venuto fuori anche quello di Matteo Salvini, il grande nemico-amico del grillino, con Francesca Verdini. A riguardo Signorini ha una sua teoria: «Singolare che si siano fidanzati proprio nello stesso periodo? Il tempismo è sospetto, anche se non si vuole essere malfidenti. C’è una gara tra i due a chi fa prima le cose». Del resto nessuno dei due sembra voler rimanere indietro, e nessuno è intenzionato a perdere alcuna sfida, nemmeno quella del gossip. Di Maio e la Saba da una parte, con Salvini e la Verdini dall’altra, due ragazze così diverse, una bionda, l’altra mora, ma nello stesso tempo simili, giovani, in gamba, “normali”, e legate appunto ai due uomini politici più in voga del momento. Insomma, se son rose, fioriranno…

