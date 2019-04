Luigi Oliva Vs Pamela Prati/ Il presunto ex: “Sono stato usato come bancomat”

Pamela Prati torna al centro del gossip e non per via del suo ritorno in tv ma per alcune cose che le sono piovute addosso e che arrivano dritte dritte dal suo presunto ex compagno, Luigi Oliva, che dalle pagine di Dagospia la accusa di averlo usato. Proprio mentre la showgirl ed ex regina del Bagaglino si sta preparando al suo matrimonio con il costruttore edile Mark Caltagirone, il suo presunto ex ha pensato bene di chiarire alcune cose raccontando alcuni lati di Pamela Prati che, se confermati, non erano mai venuti a galla prima così come i possibili dettagli sulla banca rotta che stava per travolgerla tanto da rischiare di perdere anche il suo appartamento. Secondo quanto racconta il presunto ex sembra proprio che i due si siano conosciuti nel 2017 in quel di Capri e durante questo incontro lei stessa avrebbe chiesto a Lele Mora informazioni su di lui.

LE ACCUSE DEL PRESUNTO EX LUIGI OLIVA

Luigi Oliva racconta poi a Dagospia come le cose sono andate avanti: “Abbiamo avuto una relazione che è durata 7-8 mesi e si è conclusa agli inizi di gennaio 2018, stanco della sue farse, delle sue finzioni e del suo finto innamoramento. Pamela mi ha cercato in continuazione sino al maggio 2018 fingendosi innamorata e disperata per la nostra rottura, sia con me che con degli amici in comune”. La loro presunta unione, però, non è stata solo amorosa visto che, sempre secondo il racconto di lui, lei lo avrebbe “usato come un bancomat” per via di alcuni problemi economici: “La banca stava per procedere al pignoramento del suo appartamento, ed essendo legato sentimentalmente a lei le ho prestato una certa somma per evitare che questo accadesse quando l’ho vista disperata e in lacrime“. La showgirl gli avrebbe promesso che un giorno gli avrebbe restituito la somma ma così non è stato, anzi. Pamela Prati avrebbe rinnegato ogni cosa tanto che adesso l’uomo è andato avanti per vie legali: “Mi ha usato come bancomat. Quando andavamo in giro oppure si andava a Napoli dove ho casa, lei si presentava con una corte di parenti. amici, truccatore e parrucchiere. Tutto a mio carico, hotel compresi. Si faceva comprare abiti e scarpe. Andavamo al ristorante e ogni volta ero costretto a saldare conti per tutti“. Arriverà la risposta di Pamela Prati adesso o magari dal suo futuro sposo?

