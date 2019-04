Marco Consoli, il George Clooney italiano/ “Così mi ritrovai modello a 50 anni…”

Marco Consoli è uno dei modelli over 50 più richiesti al mondo. Considerato il George Clooney italiano per una sua certa somiglianza con il divo hollywodiano, Consoli ha dovuto reinventarsi alla soglia dei 50 anni, quando, dopo 27 anni di lavoro in un’azienda edile, perse il proprio impiego: «Mi sono ritrovato senza lavoro per via della crisi economica, un lavoro che mi piaceva moltissimo, io ero felicissimo, poi da un giorno all’altro mi ritrovo una lettera di licenziamento sulla scrivania». Fu un duro colpo per Consoli, che seppe però reagire, trovando un nuovo impiego: «Un passaggio non facile, ma essendo una persona positiva ho portato avanti la mia parte razionale e artistica, ho fatto teatro, pittura». E poi ha fatto crescere la barba: «Quando lavoravo come manager dovevo essere sempre ordinato, ma una volta licenziato decisi di farmela crescere: la barba conta molto, mi ha svoltato la vita».

MARCO CONSOLI, IL GEORGE CLOONEY ITALIANO

Ma come nacque la sua brillante carriera da modello internazionale? «Galeotta fu la Serbia – svela – ero in un bar quando sono stato avvicinato da una modella e da un fotografo che mi hanno chiesto di fare delle foto. Io, essendo molto curioso, ho accettato, e da lì è nato tutto, anche perché mi piaceva molto. Ma ora – precisa – mi chiamano perché sono Marco Consoli e non perché assomiglio a George Clooney». Un’infanzia divisa fra la Sicilia, dove è nato, e il Trentino, dove si è poi trasferito fin da giovane: «La mia vita è stata piena di cambiamenti. Siamo in quattro fratelli, e ci siamo trasferiti dall’estremo sud al nord dove mia mamma lavorava come medico. Poi a 17 anni ho avuto una figlia che ho oggi ha 37 anni: l’ho avuta con la mia fidanzatina dell’epoca, con cui mi sono anche sposato e da cui ho avuto un altro figlio, Alessandro, altro amore della mia vita».

