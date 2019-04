Mary Falconieri, è morta la mamma/ “Sei stata il mio guerriero!”

Gravissimo lutto per Mary Falconieri, l’ex concorrente del Grande Fratello ha perso la mamma, morta proprio in queste ore. “Sei stata il mio guerriero e lo sarai sempre. Il mio pilastro, la mia forza, il mio idolo. Sei unica mami e sempre lo sarai. Ti amo vita mia”, ha scritto attraverso le Instagram Stories del suo profilo ufficiale. Condividendo uno scatto con le mani intrecciate a quelle della madre scomparsa, la giovane ha voluto dividere con i propri estimatori questo drammatico momento, forse per cercare in loro un poco di conforto e sostegno. Questo per Mary, è proprio un periodo particolarmente difficile. La ragazza, oltre ad avere perso la mamma prematuramente, ha dovuto fare i conti anche con la fine della sua relazione d’amore con Giovanni Angiolini, il medico conosciuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo la rottura però, i due hanno voltato pagina e lei ha ritrovato l’amore tra le braccia di un nuovo fidanzato.

Grave lutto per Mary Falconieri, è morta la mamma

Mary Falconieri, oltre a voltare pagina in amore, aveva perfino cambiato lavoro da poco tempo. La giovane, dopo la fine del reality show trasmesso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, si è laureata iniziando il suo lavoro di infermiera. A quanto pare, sembra pure che stia lavorando e vivendo a Milano, così come documentato qualche tempo addietro proprio tramite social: “Questa nuova città ha saputo accogliermi come non era mai successo prima”, aveva scritto. Mary, nonostante la sua discrezione, era finita spesso al centro del gossip proprio per via della sua passata relazione amorosa con Giovanni Angiolini. Raggiunta da FanPage qualche mese fa, parlando del suo ex aveva confidato: “Godrà di questa facciata stupenda che ha, cosi come ha sempre fatto ma di fondo rimane pur sempre e solo quella. L’apparenza è il suo cibo quotidiano che lo gasa come nient’altro, ma la verità è che di base non c’è concretezza in nulla, anzi mancano proprio le basi”. Per poi aggiungere: “L’uomo più egoista ed egocentrico della storia”.

