Massimo Boldi diventa nonno: è nato Leonardo/ Terzo “cipollino” per l’attore

Massimo Boldi nonno per la terza volta: la figlia Manuela Boldi ha dato alla luce oggi, giovedì 4 aprile 2019, il piccolo Leonardo. E’ stato lo stesso attore a darne l’annuncio tramite la sua pagina ufficiale su Instagram: «Oggi 4 Aprile 2019 la cicogna ha portato Leonardo il mio terzo nipotino Cipollino». Grande emozione per l’artista milanese, che ha tre figlie e da oggi anche tre nipoti: nel 2002 è natoMassimo Federico, figlio di Micaela, e nel 2016 è arrivata la seconda nipote Vittoria Marisa, figlia di Manuela. Una gioia immensa per Boldi, che recentemente in un’intervista a Gente ha annunciato di voler passare più tempo al fianco della sua famiglia: «Alla mia età sento che devo correre di meno, diventare molto più riflessivo e godermi la mia bella famiglia».

MASSIMO BOLDI NONNO PER LA TERZA VOLTA

Sono già centinaia i messaggi di auguri ricevuti da Massimo Boldi per il lieto evento e troviamo anche diversi vip a congratularsi: da Eva Henger a Francesca Chillemi, passando per Paola Caruso e Enzo Salvi. Tutti uniti per fare gli auguri all’attore, pronto a vivere un nuovo capitolo della sua vita da nonno. Qui di seguito una carrellata di messaggi: «Che belloooo Auguri nonno Cipollino a te tua figlia e tutta la famiglia!!», «Auguroni @massimoboldi anche a tua figlia @manuelaboldiofficial e al tuo genero e anche alle zie boldi», «Congratulazioni Massimo! Anche a Manuela e a tutta la famiglia! Un abbraccio e grande! (finalmente svelato il nome, che mi piace moltissimo!)».





