Masterchef Italia 2019, la finale/ Diretta e vincitore: ospite lo chef Heinz Beck

Giovedì 4 aprile, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, va in onda l’attesissima finalissima di Masterchef Italia 2019 che decreterà il vincitore assoluto dell’ottava edizione del talent show culinario più famoso e avvincente della teevisione italiana. Alessandro, Gilberto, Gloria e Valeria, dopo aver pianto, combattuto e discusso anche con i giudici affronteranno le utime sfide per poter portare a casa il titolo di Masterchef Itaia 2019 e il premio 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette, edito da Baldini&Castoldi. Tra i quattro finalisti, dunque, chi trionferà? Ad oggi, i rumors parlano di Gilberto come vincitore di Masterchef Itaia 8, ma sarà davvero così? Per riuscire a vincere, però, Gilberto, Alessandro, Gloria e Valeria dovranno affrontare delle sfide davvero complicate.

MASTERCHEF ITALIA 2019: LE SFIDE DEA FINALE

Per Alessandro, Gilberto, Gloria e Valeria è arrivato il momento di fare sul serio e tirare fuori tutte le proprie abilità culinarie per convincere i giudici di poter portare a casa la vittoria. Sono trascorse settimane dall’inizio della oro avventura nella cucina più famosa e pericolosa d’Italia e, nel corso della finalissima, i quattro concorrenti che sono riusciti ad arrivare in fondo all’avventura, dovranno dimostrare tutti i miglioramenti fatti e soprattutto di essere ormai degli chef, in grado di lavorare anche nei grandi ristoranti stellati come quelli dei giudici stessi. Per conquistare il titolo, Alessandro, Gilberto, Gloria e Valeria dovranno essere impeccabili nelle nuove prove, fino all’attesissima, ma davvero complicata utima sfida.

IL MENU’ DI DEGUSTAZIONE DELLA FINALE DI MASTERCHEF

Anche in finale, i concorrenti dovranno conquistare il palato dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. L’utima prova sarà davvero complicata per Alessandro, Gilberto, Gloria e Valeria che dovranno preparare un menù di degustazione completo formato da entrée, antipasto, primo, secondo e dessert. La finale di Masterchef Italia 8 sarà resa ancora più speciale dalla presenza dello chef pluristellato Heinz Beck, che sarà protagonista dell’Invention Test. Tutto, dunque, è pronto per i capitoo finale del talent show culinario. Non ci resta che aspettare per scoprire il nome del vincitore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA