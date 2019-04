Maurizio Costanzo Show 2019/ Ospiti Brosio, Al Bano e Katia Ricciarelli

Nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, torna oggi, giovedì 4 aprile 2019, il secondo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, condotto dal giornalista romano. La nuova stagione trasmessa da Roma, vedrà interagire sul palcoscenico, una lunga serie di personaggi famosi e ospiti che hanno una storia interessante da raccontare. Come sempre, anche questo appuntamento della seconda serata, potrà essere commentato tramite social, con il seguente hashtag: #MaurizioCostanzoShow. Inoltre, la trasmissione potrà essere visionata come sempre, anche in diretta streaming, vi basterà semplicemente collegarvi sul portale ufficiale di Mediaset, e selezionare “Canale 5”, attraverso il vostro personal computer. Di contro, potrete compiere la medesima azione anche in mobilità ma in questo caso, potrete scaricare l’applicazione ufficiale per iOS e Android, da installare su smartphone, tablet e phablet di ultima generazione. Spazio anche per la replica, a poche ore di distanza dalla messa in onda televisiva.

Maurizio Costanzo Show 2019, ospiti e anticipazioni

La seconda puntata della nuova stagione de Il Maurizio Costanzo Show, è ricchissima di ospiti. Partiamo con Paolo Brosio, reduce dalla sua esperienza da naufrago all’interno della 14esima edizione dell’Isola dei Famosi. Il giornalista, ha avuto modo di farsi notare, ed anche di litigare spesso con gli altri concorrenti per via della fede troppo accentuata a favore di camera. Spazio anche per Al Bano Carrisi che avrà modo di interagire con gli altri ospiti e cantare sulle note di “Felicità” al fianco di Katia Ricciarelli, anche lei presente in teatro. Nel corso della serata, Costanzo avrà modo di intervistare anche l’attrice Sabrina Ferilli, attuale protagonista della fiction TV di Canale 5 dal titolo “L’amore strappato”. Inoltre sul palcoscenico avremo modo di ascoltare anche Ricky Tognazzi, il Trio Medusa, e gli attori Fabrizio Bracconeri e Gabriella Germani. In ultimo, sarà presente anche il modello Brando Bertrand divenuto famoso per merito di un celebre spot e già protagonista di una passata puntata di C’è posta per te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA