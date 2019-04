MENTRE ERO VIA, FICTION / Anticipazioni 4 aprile 2019: una verità scomoda sui Grossi?

MENTRE ERO VIA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 4 aprile 2019, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio della fiction Mentre ero via, in prima assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo cos’è successo la settimana scorsa: Monica viene ricoverata in ospedale per il parto imminente: al suo risveglio stringe fra le braccia il figlio Vittorio Junior e poi si riaddormenta di nuovo. Trascorrono diversi anni da quel momento, ma Monica non ricorda nulla e si risveglia frastornata in un altro ospedale. Grazie al primario ed al sostegno della psicologa Caterina scopre che il marito è morto a causa di un incidente, dovuto allo sparo con cui ha ucciso il suo presunto amante Marco. Riprese le funzioni fisiche, Monica tenta di capire che cosa sia davvero successo e soprattutto se potrebbe mai aver tradito il marito Gianluca. La donna non è disposta ad ammetterlo, mentre il cognato Riccardo sembra averla già condannata. Solo grazie a Caterina riuscirà a realizzare di aver conosciuto Marco anni prima del suo matrimonio, quando ancora era una ragazza. Intanto, i figli di Monica guardano agli ultimi eventi con occhi differenti. Sara non tollera che la madre abbia tradito il padre e che ne abbia provocato la morte, anche se in modo indiretto. Vittorio Junior invece spera che faccia presto ritorno a casa. Riccardo però impone ancora una volta alla cognata di tenersi alla lontana dalla villa di famiglia, per il benessere dei figli ed in virtù del divieto assoluto del suocero Vittorio.

Sarà Barbara, cognata di Monica e sorella di Riccardo, ad accettare invece di aiutarla. Anche se questo vorrà dire andare contro la sua famiglia. Grazie ad una breve uscita, Monica riesce a ricordare altri particolari sulla sua conoscenza con Marco. Non riesce però ad ammettere di averlo scelto come suo amante. Approfitta quindi delle dimissioni dell’ospedale per seguire uno dei consigli della psicologa: ricostruire tutti gli ultimi eventi grazie alle informazioni pubbliche. Durante il primo incontro con i figli, la protagonista scopre da Vittorio Junior che non si è mai mostrata affettuosa nei loro confronti. Decide di approfondire ancora di più la verità, scegliendo di parlare con la moglie di Marco, ignara del fatto che l’uomo la tradisse. Dopo essere stata cacciata dalla villa dei Grossi, Monica trova il modo di rientrare in famiglia grazie ad un brutto evento che colpisce Sara. Riccardo trova infatti la ragazzina priva di sensi, a causa dell’anoressia e del cattivo rapporto con il cibo. Monica viene avvisata della notizia mentre si trova con Stefano, il fratello di Marco. Inizialmente si mostra scontroso nei suoi confronti, ma poi si farà pizzicare dal figlio Rocco mentre le invia un sms. Sarà il ragazzo poi a rivelargli un fatto del passato: Rocco ha già conosciuto Monica e lo zio gli aveva detto all’epoca che fra i due non c’era alcuna relazione. Riccardo invece rivela il contrario alla cognata: è stato lui ad avvisare Gianluca del tradimento, dopo aver visto Monica e Marco baciarsi di nascosto nel giardino della villa.

ANTICIPAZIONI DEL 4 APRILE 2019

EPISODIO 2 – Anche se i Grossi hanno chinato la testa di fronte agli ultimi eventi, Monica dovrà fare molta fatica per impedire alla famiglia del marito di accusarla ancora. Barbara è l’unica persona su cui può davvero contare, così come Caterina che farà di tutto per stimolare i suoi ricordi. Grazie alla sua presenza a palazzo Grossi, Monica si convincerà alla fine di avere effettivamente avuto una relazione clandestina con Marco. Stefano però crede che la verità sia un’altra, ma la donna è fin troppo impegnata con i figli. Grazie ad un ritrovato e acerbo rapporto con la figlia, Monica scoprirà inoltre che qualcuno della famiglia potrebbe averle mentito. Solo così riuscirà ad accettare che i sospetti di Stefano potrebbero essere corretti.



