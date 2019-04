Monica Braslau, moglie di Fabrizio Bracconeri/ Autismo? I problemi sono delle famiglie

Sposato due volte, l’ultima con Monica Braslau. Fabrizio Bracconeri ha trovato l’amore grazie alla donna di origine rumena, sposata dieci anni fa dopo 11 di convivenza e due figli. Che uniti a Francesca e Federico nati dal suo primo matrimonio fa un totale di quattro. Alessandro ed Emanuele sono stati gli ultimi a nascere in casa Bracconeri, ma la preoccupazione per l’attore è tutta diretta al figlio più piccolo. Oggi quasi maggiorenne ed affetto da una forma di autismo che rallenta la sua crescita mentale, ferma all’età di poco più di un anno. Fabrizio Bracconeri parlerà del figlio Emanuele nella puntata del Maurizio Costanzo Show di oggi, giovedì 4 aprile 2019, e della battaglia che sta portando avanti fin dalla sua nascita. Anche contro i parenti che li hanno abbandonati, “i primi che fuggono“. Così come gli amici e le istituzioni che non hanno ancora migliorato l’organizzazione, a partire dai finanziamenti. Lui che diversi anni fa ha dovuto lasciare lavoro e Roma per occuparsi di Emanuele, ora fatica a pagare tutte le cure di cui ha bisogno il ragazzo. “È come se fosse appena nato“, sottolinea a Italia Sì, spiegando a Marco Liorni come negli anni sia lui che la moglie siano riusciti a capire i principali bisogni del ragazzo. A partire da quando vuole mangiare oppure stare da solo.

Il figlio Emanuele affetto da autismo

Chiede aiuto Fabrizio Bracconeri per riuscire a pensare ai bisogni del figlio Emanuele, ultimo nato e affetto da una forma grave di autismo. Non parla il ragazzo e soprattutto non riuscirà mai del tutto a esprimersi, visto che a livello mentale rimarrà bloccato nel cervello di un bambino di un anno e mezzo. Per sempre. “I problemi sono delle famiglie“, sottolinea durante l’ultima ospitata a Italia Sì, che gli ha permesso di rivolgere l’ennesimo appello a uno Stato che c’è solo per metà. Grazie al sostegno del Centro per l’Autismo di Valderice, in Sicilia, riesce a non far mancare nulla ad Emanuele. “Non voleva andare a scuola, di sentiva a disagio“, dice a Libero Quotidiano per spiegare tutti i motivi che lo hanno spinto a lasciare Roma. Il figlio soffriva molto, soprattutto perché non c’era una sola persona per assisterlo, mentre ad Erice può contare sullo staff dell’Istituto Pedagogico, che gli ha permesso di avere subito un primo miglioramento. “La depressione mi perseguita, ma non mollo“, ha rivelato invece tempo prima a TgCom 24. Riuscire a pensare da solo al benessere del figlio non è semplice e se finora è riuscito a tamponare le spese è tutto merito dei soldi guadagnati in passato, che ha messo da parte.

