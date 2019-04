Muriel Bassi/ Uomini e Donne: “Andrea? Buono e di grande forza!” (Trono Classico)

Muriel è una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta, nuovo tronista del trono classico di Uomini e Donne. Questo pomeriggio, dalle 14.45 in poi, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset si apriranno i battenti della nuova puntata con protagonisti i tronisti giovani, dopo le precedenti tre giornate dedicate alle dame ed i cavalieri. Nel corso degli ultimi appuntamenti televisivi, il tronista ha avuto modo di baciare tutte le ragazze portate in esterna, creando spiacevoli malumori in studio. Muriel Bassi, ha infatti avuto modo di commentare il gesto del ragazzo, anche tra le pagine del settimanale di Uomini e Donne. La giovane, dopo aver visto lo scambio i baci, ha deciso di abbandonare lo studio: “In quel momento non mi sono sentita rispettata. Non mi sono arrabbiata per i baci con le altre, anche se sono scesa da quelle scale convinta che avremmo rivissuto in studio un bellissimo momento solo nostro. Mi ha dato fastidio vederlo uscire fuori per rincorrere Natalia non preoccupandosi che io fossi lì seduta ad aspettarlo. Ho reagito d’impulso e mi rendo conto di essere stata, forse, anche un po’ troppo teatrale, ma è anche una mia autodifesa”, ha spiegato.

Muriel Bassi: “Andrea? Può contare sulla mia sincerità!”

Muriel Bassi, intervistata dal Magazine di Uomini e Donne, ha svelato che se potesse tornare indietro, probabilmente non lascerebbe lo studio in modo tanto teatrale. Poi ha parlato di Andrea Zelletta, definendolo una specie di matrioska: “perché tutte le volte che penso di essere arrivata a conoscere qualcosa di lui poi scopro che c’è ancora tanto altro da far emergere in superficie. È un ragazzo buono con tanta paura e in questo mi ci rispecchio. Cerca stimoli, odia la monotonia e, proprio come me, costruisce, demolisce e poi rimette in piedi tutto, dimostrando di avere una grande forza. Non si tratta semplicemente di attrazione fisica”. Nel corso dell’intervista, la corteggiatrice non si è sbilanciata molto nell’esaminare le sue rivali. Ed infatti per lei, proprio Natalia non ha saputo dargli nulla anche se l’interesse è innegabile. “Voglio pensare a me e al mio percorso. Andrea però deve tenere bene a mente che potrà sempre fare affidamento sulla mia sincerità e sul rispetto. Io spero che lui apra gli occhi e arrivi a fare la scelta più giusta ma non mi aspetto niente. Non so se avremo un confronto oppure no, ma resto qui a mettermi in gioco per lui, nonostante le critiche”.

