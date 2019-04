Natalia Paragoni, lite con Andrea Zelletta/ Uomini e donne, video: “Gioca, gioca…”

Uomini e donne torna in scena con il trono classico e con Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici. In particolare, dal video anticipazioni della puntata di oggi che potete vedere cliccando qui, sembra proprio che l’aria di maretta non sia ancora passata e che anche oggi le liti non mancheranno soprattutto perché ci sarà Ivan Gonzalez, ospite in studio, a mettere zizzania. Andrea è ormai in mezzo a tre fuochi, le sue corteggiatrici e, in particolare, Natalia Paragoni sembra non volere davvero mandare giù i continui baci e le attenzioni che lui riserva alle altre e non solo in studio ma anche in esterna. I due si sono trovati insieme, seduti su un divano, ma sembra proprio che la noia regnava sovrana tanto che nessuno si è molto prodigato per far stare bene l’altro, ma cos’altro succederà in puntata?

LA LITE TRA NATALIA E ANDREA ZELLETTA

Sembra che ancora una volta Natalia Paragoni sarà destinata a lasciare lo studio dopo l’ennesima lite con Andrea Zelletta al grido di: “Gioca, gioca, che poi inizierò a farlo anche io”. Mentre la corteggiatrice lascerà di nuovo lo studio, Ivan andrà di nuovo alla carica sottolineando il fatto che Andrea è solo un calcolatore e il suo unico pensiero è stato sempre quello di mettere al centro se stesso e di non interessarsi a nessuno. Natalia era infatti alla corte di Ivan fino a quando Andrea non si è interessato a lei fino a spingersi alla villa il giorno della scelta per incontrare la corteggiatrice e convincerla a rimanere per lui. Adesso non è chiaro perché voglia mettere Natalia in un angolo e dedicarsi alle altre e questo non fa altro che mandare in crisi la corteggiatrice che lascerà di nuovo lo studio.

