PADRE BIOLOGICO PAOLA CARUSO/ Chi è: giocatore del Catanzaro rosa 1984 “un campione”

Chi è il padre biologico di Paola Caruso? Dopo aver scoperto che la madre si chiama Imma, è di Catanzaro e credeva di aver dato alla luce una bambina morta, il loro ricongiungimento a Live – Non è la d’Urso apre nuovi scenari sul passato della showgirl, che molto presto, dopo aver riabbracciato la donna che l’ha partorita (in attesa della conferma del test del DNA), potrebbe conoscere il suo vero padre. Ma chi è l’uomo che negli anni ’80 ha avuto una relazione con Imma e che oggi non sa che da quell’amore è nata una figlia? Chi è il vero padre di Paola Caruso? Gli indizi forniti dalla presunta madre biologica di Paola Caruso sono molteplici, a cominciare dal mestiere del padre biologico, il calciatore, e che a quanto pare, negli anni ’80, era “un campione importante”. Tra gli altri indizi forniti, la squadra in cui giocava in quel periodo, il Catanzaro, oltre ad alcune caratteristiche fisiche che lo descrivono “bello come una statua greca”. La donna, però, non se l’è sentita di dire in diretta il nome di questo misterioso campione degli anni ’80. Di chi si tratta?

L’identità del calciatore del Catanzaro

A Live – Non è la d’Urso si discute dell’identità del padre biologico di Paola Caruso. La madre Imma, che negli anni ’80 ha avuto con il calciatore una storia d’amore, lo definisce come il suo “primo grande amore”, ma lui, a quanto pare, non ha mai saputo di aver concepito una bambina. Secondo il racconto di Imma, infatti, il calciatore avrebbe lasciato la squadra al termine della stagione, indicando, fra i tanti indizi, l’anno in cui la squadra aveva conquistato la promozione in serie B. L’uomo, di conseguenza, non avrebbe mai saputo della gravidanza e Imma, dopo il suo allontanamento dalla città, non l’avrebbe mai contattato per dirgli che nel suo grembo stava crescendo il frutto del loro amore. Ma chi è il misterioso calciatore di cui parla la madre biologica di Paola Caruso? Nella stagione indicata approssimativamente dall’ospite di Barbara D’Urso (1983-1984) figurano: Giovanni Cervone, Roberto Incontri, Mario Paradisi, Flavio Destro, Armando Cascione, Franco Peccenini, Andrea Salvadori, Massimo Venturini, Antonio Sassarini, Raimondo Marino, Giuseppe Fonte, Carlo Trevisanello, Cristoforo Russo, Maurizio Rais, Maurizio Pellegrino, Giuseppe Lorenzo, Renzo Gobbo, Roberto Borrello, Giorgio Boscolo, Angelo Conca, Gaetano Musella, Piero Braglia, Edi Bivi, Viorel Năstase. Lasciamo ai lettori di formulare le ipotesi che ritengano più ragionevoli su chi potrebbe essere il padre naturale di paola Caruso secondo quanto dichiarato in diretta da Barbara D’Urso dalla signora Imma.

