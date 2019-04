Paola Caruso incontra la presunta madre biologica/ Video: “Sento nel cuore che è lei”

Paola Caruso ospite della quarta puntata di Live – Non è la d’Urso, ha avuto modo di incontrare la sua presunta madre biologica. La signora Imma, nonostante ancora non si sia sottoposta al test del DNA, appena ha avuto modo di abbracciare l’ex Bonas di Avanti un altro, ha sentito da subito un legame indissolubile che la potrebbe legare a lei per la vita. La stessa cosa è accaduta all’ex isolana, regalando al pubblico uno spaccato televisivo davvero molto commovente e toccante. All’interno dell’ascensore del programma, spesso usata per battibecchi, le due donne invece, si sono incontrate dando vita ad un momento molto emozionante, che ha portato le lacrime anche sul volto della nostra Carmelita Nazionale. Attualmente, come vi dicevamo, il test del DNA non è stato ancora eseguito: verrà fatto nella giornata di oggi e, come ben saprete, per ricevere i risultati definitivi bisognerà attendere perlomeno un paio di settimane. La presunta mamma della Caruso però, si è sempre detta disposta a sottoporsi al test, senza nessun tipo di preoccupazione.

Paola Caruso incontra la presunta madre biologica

“Anche senza test sento nel cuore che lei è mia figlia”, ha detto Imma parlando con Barbara d’Urso. Questo positivo pensiero è stato condiviso anche dall’ex Bonas di Avanti un altro: “Sento che è la mia mamma”, ha dichiarato commossa. Di seguito, nello studio di Live – Non è la d’Urso, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha avuto il piacere di fare la conoscenza anche di Vanessa, la sua presunta sorella. Imma, dopo la nascita della Caruso, ha avuto altri due figli. La donna, non ha voluto rivelare il nome del probabile padre biologico di Paola, ma si è limitata a dire che si tratta di un calciatore che in passato ha giocato nel Catanzaro e non saprebbe nulla della gravidanza. “Quando sono rimasta incinta nel 1984 lui è andato via dalla città. Per questo mia madre era contraria: sarebbe stato un grande scandalo per la mia famiglia”, ha svelato Imma. “Tutto succede per un destino, per volere divino. Proprio ora che sono sola con Michelino, che la famiglia del padre non ci vuole, arriva la mia vera mamma e la mia vera sorella”, ha alla fine affermato Paola Caruso tra le lacrime. Cliccate qui per vedere il video.

