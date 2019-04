Paolo Brosio/ “La preghiera aiuta a superare la difficoltà” (Maurizio Costanzo Show)

Paolo Brosio è finito al centro dell’Isola dei Famosi 2019 anche in occasione della finale. Il merito è tutto di Marina La Rosa, che durante il breve confessionale in diretta ha rivelato di aver notato le doti nascoste del giornalista. Un’occhiata resa possibile grazie a una visione integrale del corpo nudo di Brosio, che ha svelato così particolari retroscena sulle sue parti intime. Il giornalista ha contribuito a rendere storica l’edizione di quest’anno del reality, fra alti e bassi e tanti scontri. Paolo Brosio racconterà la sua esperienza nella puntata del Maurizio Costanzo Show di oggi, giovedì 4 aprile 2019, anche se ha rivelato già molto durante l’ultima ospitata a Verissimo. Un viaggio nel passato che gli ha permesso di toccare i punti cruciali della sua esistenza, dagli eccessi in svariati campi fino al problema di droga e alcool. Un vortice che lo ha travolto fin dalla morte del padre ed a cui ha contribuito anche un forte benessere economico, tanto che si è ritrovato “tutte le sere in un locale diverso“. E poi la luce, intravista grazie a una voce che gli ha imposto di terminare tutto e che lo ha spinto a recarsi al Santuario della Consolata di Torino per pregare: “Ho superato il momento di difficoltà toccando il fondo e cercando di dimenticare, ma la preghiera aiuta a superare la difficoltà”, ha detto a Silvia Toffanin.

La fede di Paolo Brosio

La fede di Paolo Brosio non è mai vacillata durante la sua recente esperienza all’Isola dei Famosi 2019, anzi forse si è persino rafforzata. Umile anche di fronte alle polemiche mosse da Jeremias Rodriguez, il giornalista ha infatti realizzato proprio in assenza di cibo di essere comunque fortunato. Soprattutto se paragonato a quanto destinato a tutti i bambini e le famiglie più povere delle Honduras, che presto aiuterà in prima persona. Brosio è anche stato colpito negli affetti più cari poco prima di lasciare il reality, a causa della morte del suo amato gatto Sushi. Una sorte inevitabile visto che l’animale era affetto da un tumore inoperabile ed aveva già accusato un malore lo scorso novembre mentre il giornalista era in collegamento da casa con il programma Storie Italiane. Brosio ha scoperto tutto poco prima di riabbracciare la mamma Anna, come documentato da Domenica Live. Sacco di juta in spalla e lacrime che hanno subito lasciato il posto ad una grande felicità nel rivedere la madre, che lo ha sempre sostenuto in qualsiasi momento della sua vita e carriera. “Stavo appiccicata alla televisione dalla mattina alla notte“, dice Anna rivelando di aver vissuto male l’assenza del figlio. Clicca qui per rivedere il video di Paolo Brosio e la madre Anna.

