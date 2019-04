Pericolosamente insieme/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 4 aprile 2019)

Nel cast Debra Winger

Oggi, giovedì 4 aprile 2019, a partire dalle ore 16:45 su Rete 4 va in onda il film Pericolosamente insieme (titolo in originale Legals Eagles). Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti nel 1986 con la regia di Ivan Reitman. I protagonisti del film sono: Robert Redford, Debra Winger, Brian Dennehy e Terence Stamp. La colonna sonora del film è stata composta dal maestro Elmer Bernstein e vede anche la collaborazione dell’attrice Daryl Hannah, che nel film interpreta Chelsea Deardon. La sigla finale del film è la famosissima la canzone “Love touch” di Rod Stewart

Pericolosamente insieme, la trama del film

Tom Logan (Robert Redford), celebre avvocato di New York, accetta una complessa causa in quanto è stato recentemente travolto da uno scandalo. L’avvocatom insieme alla collega Laura Kelly, dovrà occuparsi della difesa di Chelsea Deardon, una giovane donna accusata di aver rubato un quadro del padre scomparso. Le accuse sono stare mosse da un vecchio socio in affari del padre il quale asserisce che la donna ha voluto mettere le mani su quel prezioso quadro in maniera tale da rivenderlo e quindi recuperare una forte somma di denaro. Grazie alle loro capacità investigative l’avvocato e la sua collaboratrice scopriranno che in effetti quel prezioso dipinto venne donato alla loro assistita in occasione del suo ottavo compleanno. Un compleanno che si era rivelato piuttosto amaro per la donna in quanto quella stessa sera un improvviso incendio non solo distrusse gran parte delle ricchezze presenti nella sede dell’azienda del padre ma causò anche la scomparsa di quest’ultimo. I due avvocati scoprirano che ad appiccare l’incendio è stato proprio l’ex socio…

