QUASI AMICI/ Su Canale 5 il film con Omar Sy (oggi, 4 aprile 2019)

Nel cast François Cluzet

La programmazione di Canale 5 prevede per questa sera, giovedì 4 aprile 2019, a partire dalle ore 21.30 la messa in onda del film “Quasi amici” (titolo in lingua originale: “Intouchables”). Si tratta di una pellicola francese del 2011 diretta da Eric Toledano e Olivier Nakache. Le musiche della colonna sonora state composte da Ludovico Einaudi. I protagonisti del film sono François Cluzet, Omar Sy, Ann Le Ny, Audrey Fleurot e Alba Gaia Bellugi. Per la sua interpretazione Omat Sy ha vinto il premio Cesar nel 2012 come miglior attore. Il film “Quasi amici” si ispira alla storia vera di Philippe Pozzo di Borgo (autore di “Le Second Souffle”) e di Yasmin Abdel Sellou.

Quasi amici, la trama del film

Philippe è un ricco tetraplegico, costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente con il parapendio. L’uomo è alla ricerca di un badante: tra i numerosi candidati c’è anche Driss. Il ragazzo non è interessato al lavoro ma solo a ottenere la firma dell’avvenuto colloquio per continuare a ricevere i sussidi per la sua famiglia. Philippe rimane incuriosito dal ragazzo e per questo decide di assumerlo per un periodo di prova. Driss, che è stato allontanato dalla sua famiglia dopo essere stato sei mesi in prigione, accetta il lavoro. Il ragazzo non sa assolutamente come badare alle necessità di Philippe e i suoi amici lo invitano a scegliere un altro badante. Ma l’uomo spiega di aver scelto Driss perché è l’unico che lo tratta come una persona e non come un malato. I due iniziano a conoscersi e ad aiutarsi: Driss sprona Philippe a essere un padre con la figlia e Philippe cerca di istruire il ragazzo facendogli apprezzare l’arte e la musica. Infine Driss aiuterà Philippe a incontrare Éléonore, la donna con cui ha una relazione epistolare.

