Ricky Tognazzi/ Con Simona Izzo? “come nel Terzo Incomodo” (Maurizio Costanzo Show)

Ricky Tognazzi colpisce ancora come regista, confermandosi uno dei nomi da tenere d’occhio nel cinema italiano. Il suo ritorno in tv con L’Amore strappato gli ha permesso non solo di raccontare la storia di Angela Lucanto, la bambina tolta alla famiglia a causa di un errore giudiziario, ma anche di lavorare ancora una volta al fianco della moglie Simona Izzo. “Il copione è il terzo incomodo tra noi“, rivela la regista al settimanale Gente. La coppia è sempre impegnata a leggere e ricorreggere copioni e dialoghi. L’ultima parola spetta proprio a Ricky Tognazzi, ospite del Maurizio Costanzo Show per la puntata di oggi, giovedì 4 aprile 2019. L’unica cosa su cui non sono mai d’accordo è la cottura della pasta: tolto questo piccolo scontro storico, i due potrebbero definirsi una “coppia perfetta“. “Il giorno che sarà perfetta come faremo a litighicchiare?“, scrive la Izzo su Instagram per commentare l’articolo. Clicca qui per leggere il post di Ricky Tognazzi ed i commenti. Marito e moglie in questi giorni si sono concessi inoltre una piccola visita a Napoli, facendo tappa al Museo Archeologico nazionale in occasione di Canova e l’antico, la mostra d’arte sul celebre pittore e scultore italiano. E poi un salto anche alla mostra Oro rosso dedicata, come ricorda La Repubblica, al regista e scenografo belga Jan Fabre.

Ricky Tognazzi sul set con la “nipote” Alice Venditti

“Zio sei tu, che non ti fai chiamare nonno“, dice subito Simona Izzo durante una delle interviste con Ricky Tognazzi in occasione del debutto de L’amore strappato. Una storia raccontata a due per quanto riguarda la regia, un progetto di coppia che ha unito ancora di più marito e moglie. E non sono gli unici della famiglia presenti nel cast, rivela la regista a L’Arena, visto che la fiction è anche l’occasione per la nipote Alice Venditti di debuttare come attrice. Nipote d’arte sia per il nonno Antonello Venditti sia per la nonna Simona, la ragazza è stata reclutata da Tognazzi in gran segreto. Il regista ha infatti preferito farle fare il casting con un cognome finto, per evitare preferenze. Solo dopo aver ricevuto il consenso del direttore Daniele Cesarano ha rivelato il legame di parentela con Alice. A quanto pare il regista non permette però ai nipoti di chiamarlo nonno, così come ironizza sul fatto che Simona sia in realtà la zia della giovane attrice. Ci pensa la Izzo a sottolineare invece il suo ruolo nella famiglia allargata.

