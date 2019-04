Romina Carrisi/ “L’Isola? Se chiamano ci torno, non rinnegherei mai il mio nome”

Romina Carrisi, figlia dei cantanti Al Bano e Romina Power, è stata ospite quest’oggi presso gli studi di Rai Uno di “Vieni da Me”, programma condotto da Caterina Balivo. «Sono appena tornata da Los Angeles – esordisce – io praticamente “vivo nelle valigie”, non sono ancora tornata a Cellino ma mi piace così, sono io la mia casa». Romina ha sempre viaggiato in giro per il mondo: «Il mio primo viaggio l’ho fatto quando avevo solo 6 mesi. La mia famiglia ci ha sempre tenuto a viaggiare insieme e a rimanere uniti». Le mostrano quindi una foto di quando da piccola è andata a Sidney: «L’Australia mi è piaciuta molto – spiega – ci sono stata due volte». Romina non ha avuto una vita come le altre ragazze, essendo nata da due genitori famosi: «Ma la questione della fama era la normalità – spiega – non me ne sono resa conto, poi comunque ho vissuto molto a Los Angeles, quindi l’ho sentita forse di meno. Ma comunque non rinnegherei mai il mio nome».

ROMINA CARRISI A “VIENI DA ME”

Un’esperienza, quella losangelina, che è stata significativa per la stessa Romina: «Ho cambiato città perché avevo bisogno di esplorare nuovi orizzonti. A Los Angeles il tempo passa più velocemente, ci sono solo due stagioni, e in quel periodo era meglio così, avevo bisogno di staccare, di studiare recitazione, mi sono piaciuti moltissimo quegli anni». Romina Carrisi famosa per essere la figlia di Al Bano, ma anche per aver partecipato ad una vecchia edizione de L’Isola dei Famosi: «L’isola? Volevo provare quella esperienza. Ci tornerei? Non lo so, a parte che adesso ho i capelli bianchi (ride ndr). Adesso comunque avrei la forza fisica e mentale per affrontare al meglio quell’esperienza. E’ stata veramente tosta, io avevo solo 18 anni, non ero lì con l’obiettivo di diventare famosa, e poi ero con papà che ci hanno anche divisi. Mia mamma non era comunque molto contento della mia partecipazione».

