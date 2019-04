SABRINA FERILLI/ Video, “con Flavio Cattaneo non parliamo di lavoro” (Costanzo Show)

Sabrina Ferilli è una delle ospiti del secondo appuntamento del Maurizio Costanzo Show, in onda giovedì 4 aprile in seconda serata su Canale 5. L’attrice romana si racconta nel talk show di Maurizio Costanzo a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata de “L’amore strappato”, la fiction di successo ispirata ad una storia vera. Un ruolo importante quello interpretato dalla Ferilli che presta il volto a Rosa, mamma coraggio pronta a tutto pur di riavere la figlia strappatale per un gravissimo errore giudiziario. “Far urlare bocche che non possono farlo: questo è l’aspetto più bello e gratificante del mio mestiere e, forse, è ciò che lo rende grande” ha dichiarato l’attrice dalla pagine del settimanale “Chi” poco dopo la messa in onda della prima puntata della fiction in cui recita accanto ad Enzo De Caro.

Sabrina Ferilli: “L’amore strappato è una storia pazzesca”

Un ruolo importante, ma difficile al tempo stesso quello interpretato da Sabrina Ferilli nella fiction “L’amore strappato“. “Per me questa donna è un’eroina moderna: forte, tenace e con un cuore grande. È una storia pazzesca” dice l’attrice dalla pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Non solo, la Ferilli precisa quanto sia stata atroce l’ingiustizia subita da questa famiglia e non ha paura a puntare il dito: “non vogliamo fare di un’erba un fascio, certo è che alcune cose in questo Paese andrebbero proprio cambiate”. “L’amore strappato”, infatti, è una fiction ispirata al libro “Rapita dalla giustizia”, ma l’attrice non ha voluto incontrare nessuno dei protagonisti prima di interpretare il ruolo di mamma Rosa: “ho preferito non incontrare nessuno, prima, perché il mio lavoro è fare l’attrice e non vorrei mai che ci fosse un “transfert”. La mia è stata anche una forma di pudore”. Il primo incontro è avvenuto solo dopo la recitazione della fiction diretta da Simonetta Izzo e Ricky Tognazzi, un incontro emozionante come ha raccontato la Ferilli: “è stato un abbraccio di condivisione e di grande rispetto. Rispetto per la sua lotta e il suo dolore. Le ho domandato cosa avesse pensato quando le hanno detto che l’avrei interpretata e la sua risposta mi ha veramente riempito il cuore: “Hanno scelto la persona giusta”.

“Con Flavio Cattaneo non amiamo parlare del nostro lavoro”

Sabrina Ferilli è felicemente impegnata con Flavio Cattaneo, padre di due figli. Un rapporto che i due cercano di tenere ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Proprio per questo motivo l’attrice ha raccontato che non ama parlare tanto di lavoro con il compagno anche se dopo la registrazione di questa serie ha voluto condividerne la grande emozione: “il sentimento di tutti indistintamente è stato di incredulità, di sorpresa, di indignazione. La prima domanda che mi hanno fatto è stata: com’è possibile che sia accaduta una cosa del genere?”. Durante le riprese non sono mancati dei momenti di difficoltà come ha raccontato la Ferilli: “Quando Enzo De Caro e io rivediamo nostra figlia per la prima volta. Non è stato semplice recitare quella parte di film, davvero. Soprattutto rendere il turbinio di emozioni che i due genitori possono aver provato”. La Ferilli, da sempre impegnata in prima linea su più fronti, ha un piccolo grande desiderio: che questo film possa arrivare a toccare il cuore della gente. Per quanto concerne i progetti futuri al momento non c’è niente: “quando sposo un progetto, lo faccio a 360 gradi e prima di digerirlo ci metto tempo. Quindi, vedremo… intanto conto molto sulla mia Rosa!”.





