Sarah Altobello/ Flirt con Paolo Brosio? Lui ha “in testa la Madonna”

Sarah Altobello rimarrà nella storia dell’Isola dei Famosi 2019, soprattutto per quanto riguarda le tante perle che ha regalato alla Gialappa’s Band. Presentata come sosia di Melania Trump, la Naufraga pugliese ha intrecciato un legame pacifico con tutti i concorrenti. Persino con Soleil Sorgé, la più contestata dell’edizione appena terminata, e con cui alla fine ha avuto da ridire pure lei. Ormoni scatenati e un occhio di riguardo per Paolo Brosio, ospite questa sera, giovedì 4 aprile 2019, al Maurizio Costanzo Show. Durante l’ultima puntata di Domenica Live, Paolo Brosio ha però voluto precisare il suo rapporto con Sarah: “È una bella ragazza, non sono santo, ma continuo a dire quello che ho detto a Sarah. In questo momento ho altre cose nella testa. Io ho in testa la Madonna”, ha detto nel salotto di Barbara d’Urso. Quale futuro la attende ora che il reality si è concluso? Difficile da dire, anche se Lory Del Santo ha spesso sottolineato in tanti salotti televisivi di averla scelta per il suo The Lady proprio per le grande presenza scenica della ragazza. Si lancerà con maggior forza nel mondo dello spettacolo? Oppure preferirà concentrarsi sui salotti di Barbara d’Urso? Difficile da dire, ma lo scopriremo presto. Del resto la simpatia di Sarah è evidente anche dal favore del pubblico italiano, che ha deciso di portarla fino in finale. Anche se è stata fra le prime eliminate dell’ultima puntata.

La sosia di Melania Trump sui social

Ha sdoganato il termine “sblandato” prima che chiunque ne intuisse il significato: Sarah Altobello è molto di più di quella ragazza audace apparsa in The Lady. Lo scherzo che Le Iene hanno mandato in onda lo scorso martedì ha già fatto il giro dei social, con l’unico risultato che la sosia di Melania Trump è riuscita ancora una volta a conquistare i telespettatori del nostro Paese. “Non perdetivilo lo scherzo“, dice intanto sui social Sarah, nel suo italiano colorito. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 ha tra l’altro appena festeggiato il compleanno, a soli pochi giorni di distanza dalla chiusura del reality. Fra i primi a farle gli auguri l’amico Luca Vismara, ma anche tanti fan che l’ex Naufraga ha ringraziato personalmente tramite le Stories di Instagram. O meglio i suoi “fallouei” come li definisce in un video in dialetto stretto, mentre sfoggia il suo look “di categoria”, che mette in mostra quel quid che sa solo lei. Clicca qui per guardare il video di Sarah Altobello.

