Selvaggia Lucarelli offesa da Andrea Rovatti/ Cestista sospeso: “mi dispiace”

Andrea Rovatti, cestista della Hertz Academy Cagliari è stato sospeso e multato per aver insultato sui social Selvaggia Lucarelli dopo il lungo post con cui la giornaista si è scagliata contro Le Iene per il servizio suIgor Maj, 14enne suicidatosi per il “Blackout challenge”. A denunciare Andrea Rovatti è stata a stessa Sevaggia Lucarelli che, suk proprio profio, ha pubbicato o screenshot degi insuti ricevuti taggando la squadra di basket in cui il cestista milita. Da qui a decisione della Hertz Academy Cagliari di sospendere immediatamente il 22enne. “La Hertz Cagliari Dinamo Academy – si legge nella nota stampa – si dissocia fermamente dalla condotta dell’atleta Andrea Rovatti e si scusa a nome di tutta la società e della squadra con la giornalista Selvaggia Lucarelli, per un’azione inaccettabile a cui il club è totalmente estraneo e di cui l’autore si assume piena responsabilità personale”.

Selvaggia Lucarelli offesa da Andrea Rovatti: il cestista chiede scusa

Di fronte alla sospensione e alla multa che gli è stata inflitta dalla propria squadra, Andrea Rovatti è intervenuto su Instagram chiedendo scusa a Selvaggia Lucarelli e spiegando il motivo per il quale si sarebbe lasciato andare al commento infelice nei confronti della giornalista. “In merito al mio commento su Instagram indirizzato a Selvaggia Lucarelli desideravo chiedere scusa pubblicamente a lei ed a tutti quelli che lo hanno letto” – scrive su Instagram Stories il cestista. “Purtroppo durante la trasmissione de ‘Le Iene’ mi sono fatto trasportare dalle emozioni e di fronte alla disgrazia della famiglia che ha perso il proprio figlio ho perso lucidità ed ho fatto un commento ingiustificato e inqualificabile. Il fatto di non condividere la sua opinione non giustifica in alcun modo quello che ho scritto”. Il cestista, poi, spiega di essere profondamente deluso e arrabbiato che le sue parole abbiano coinvolto anche la propria squadra: “ovviamente il mio errore e la mia condotta non hanno nulla a che fare con la Cagliari Dinamo Academy. Sono quindi profondamente addolorato che qualcuno possa associare la mia condotta ai valori e ai principi che il club per il quale ho la fortuna di poter giocare rappresenta con orgoglio, etica e passione. Ancora una volta chiedo scusa per il mio errore”, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA