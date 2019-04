SUSANNA BIONDO, MOGLIE FIORELLO/ Video, lui: “rapito dalla sua intelligenza”

Susanna Biondo è la moglie dell’amatissimo Rosario Fiorello, ospite in tv a A raccontare comincia tu, condotto da Raffaella Carrà e in onda giovedì 4 aprile su Rai Tre. Fiorello sarà proprio colui che aprirà il programma della Raffa nazionale, come ha annunciato il conduttore stesso su Radio Deejay durante una puntata de Il Rosario della sera. Ancora una volta, quindi, Raffaella Carrà si troverà a condividere il palcoscenico con Fiorello, com’era accaduto tanto tempo fa al Festival di Sanremo, e quasi sicuramente Susanna Biondo sarà lì con lui, a supportarlo pur preferendo mantenere un profilo molto intimo e privato, lontano dai riflettori e dalla mondanità. Dal 2003, anno in cui la coppia si è sposata, infatti, Susanna è apparsa al fianco del marito in occasioni legate al mondo dello spettacolo pochissime volte. Il loro stesso matrimonio, pur coinvolgendo un vip della portata di Fiorello, è stato molto intimo. Al ritorno di Fiore in tv siamo sicuri che non mancherà la donna che lo ha aiutato nei momenti più difficili della sua vita, mostrando il suo carattere forte e stando davvero vicino al marito in ogni momento.

Fiorello, la moglie Susanna Biondo e la famiglia allargata

Susanna Biondo non è l’unica donna della vita di Fiorello che, anzi, è circondato da figure femminili particolarmente importanti per lui. Oltre a sua moglie, infatti, nel suo cuore c’è posto per la figlia Angelica, di 12 anni, nata proprio dall’amore per Susanna, e per Olivia, 25 anni, frutto di una relazione precedente di Susanna, con la quale Fiore ha sempre avuto un bellissimo rapporto. “Il segreto è andare d’accordo tra gli adulti. Io ho sempre avuto un rapporto sereno con il padre biologico di Olivia”, aveva raccontato un po’ di tempo fa Rosario a Vanity Fair. A gennaio scorso, infatti, a dimostrazione del bellissimo rapporto che Fiore ha con la figlia della sua Susanna, la famiglia allargata ha trascorso le vacanze a Cortina d’Ampezzo. Nelle foto esclusive di Oggi, si vede Susanna Biondo nelle vesti di madre attenta e premurosa, che si occupa delle sue figlie, mentre il marito, da grande showman qual è, improvvisa un balletto nel parcheggio della stazione sciistica. Uno dei grandi pregi di Susanna, del resto, in base a quanto ha sempre affermato Fiore, è quello di restare sempre coi piedi per terra e, quindi, di riuscire a compensare con l’attenzione di una mamma perfetta l’animo ironico e leggero del marito.

“La forza di mia moglie”

La riservatezza di Susanna Biondo è dimostrata anche dalle scarse notizie che circolano sul suo conto. Fatta eccezione per le poche apparizioni mondane in compagnia del marito Rosario Fiorello e di qualche scatto rubato sempre in compagnia di Fiore, non ci sono molte novità che circolano in rete o sulle riviste sul conto di questa riservatissima donna. Il carattere timido e riservato di Susanna, del resto, è stato quello che ha portato Fiorello a innamorarsi di lei. La Biondo, dal canto suo, è sempre stata una moglie attenta alle esigenze del marito. Lo ha preso per mano e, con la sua dolcezza, gli ha mostrato la bellezza delle cose semplici, quelle che, nel mondo dello spettacolo, a volte, è veramente difficile godersi. “La forza di Susanna sta nella sua intelligenza”, aveva detto di lei il marito tempo fa. “E il culto della famiglia. La capacità di abbracciare mamma, sorelle e fratello del compagno di vita, la sicurezza di un amore che non ha bisogno di prove pubbliche”, ha proseguito lo showman, regalando a Susanna Biondo una dichiarazione molto più forte di un ti amo.





