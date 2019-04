TAYLOR MEGA CONTRO MAURO CORUZZI/ “Influencer lavoro di mer*a? Parli tu…”

Scontro incandescente tra Taylor Mega e Mauro Coruzzi nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. L’uomo che per anni ha indossato i panni di Platinette ha preso di mira l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Una personalità controversa, quella della giovane Taylor Mega, amata da molti ma detestata da altrettanti (almeno) e finita nel mirino di Coruzzi in qualità di “influencer”. Secondo l’opinionista, infatti, a questa nuova figura affermatasi grazie al mondo dei social, Instagram in particolare, non va riconosciuta la dignità di un “normale” lavoro. Ecco, questo il pensiero in sintesi di Coruzzi, che ovviamente lo ha espresso con dei toni un po’ meno concilianti, per usare un eufemismo, definendo l’influencer “un mestiere di mer*a”. Come ha reagito Taylor Mega? Se la conoscete sapete già che non ha ingoiato il boccone…

TAYLOR MEGA CONTRO MAURO CORUZZI

Dopo essere stata attaccata da Mauro Coruzzi, Taylor Mega si è sentita in diritto di replicare e ha tirato fuori il passato da Platinette dell’opinionista:”Io non accetto giudizi da chi andava in televisione con la parrucca”. Uno scontro fra titani della rissa televisiva quello andato in scena ieri sera a “Live – Non è la D’Urso”, con la padrona di casa che ha faticato non poco per placare gli animi, con una scintilla che nel giro di pochi secondi ha innescato un vero e proprio incendio di polemiche in studio. Dinanzi alla replica di Taylor Mega, che ha tirato in ballo Platinette, Mauro Coruzzi ha trovato la risposta che ha chiuso lo scontro verbale tra i due: “La mia verità vale quanto la tua. Io almeno non andavano in tv con le tette di fuori come te”. Chi ha vinto questo match? E soprattutto: assisteremo prossimamente ad un nuovo round?

