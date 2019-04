Uomini e Donne/ Andrea Zelletta nei guai: tutte contro il tronista (Trono Classico)

Ottime notizie per i fan del trono Classico di Uomini e Donne. Oggi tornano infatti in onda tronisti e corteggiatori con una puntata che ci riserverà grosse sorprese. La prima è la presenza in studio di due coppie nate nel programma proprio negli ultimi mesi: Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Ancora una volta al centro di scontri e polemiche finisce Andrea Zelletta. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, il tronista è rimasto molto colpito da una nuova corteggiatrice, Giorgia, che si rivela sin da subito molto timida. Una qualità che fa colpo su Andrea che, infatti, nonostante tenti di avvicinarsi a lei non riesce a scioglierla. Ma a far infuriare le sue corteggiatrici non sono soltanto gli importanti apprezzamenti per la nuova arrivata.

ANDREA ZELLETTA DI NUOVO NEI GUAI

Andrea Zelletta ha infatti deciso di portare in esterna Muriel, Klaudia e Natalia ma tutte nello stesso posto. Una grande casa è la location scelta dal tronista di Uomini e Donne per le sue esterne, simili ma in orari diversi. Cosa che le corteggiatrici non sanno. Inizia a vedere Muriel, poi poche ore dopo la congeda per far arrivare Natalia che si arrabbia quando lui inizia a chiedere che ora sia. Subito dopo decide di rivedere Muriel con il quale passa anche la notte. Fanno poi colazione insieme e si salutano ma, subito dopo, ecco arrivare Klaudia con un’altra colazione. La visione di queste esterne scatena la reazione di tutte le corteggiatrici che si dicono davvero arrabbiate per l’ennesima mancanza di rispetto.

