Uomini e Donne/ Rocco ripensa a Gemma: “Si è spaventata quando…” (Trono Over)

Mentre Gemma Galgani in studio versa lacrime per Stefano, Rocco Fredella è pronto a ribadirle la sua delusione. La dama di Uomini e Donne ha deciso di chiudere con lui ed ha subito accettato l’invito a cena di un altro giovane cavaliere, che è però stato per lei una grossa delusione. Dall’altra parte, Rocco ha deciso di dire la sua ma stavolta su carta. Il cavaliere ha usato le pagine del Magazine di Uomini e Donne per spiegare ciò che ritiene non gli sia mai stato dato il tempo di dire in studio proprio perché sempre interrotto o disturbato dalla Galgani. “Gemma in studio non mi lascia mai parlare, non mi lascia spiegare. – esordisce infatti Rocco – Quando tento di metterla davanti alla verità si infuria e cambia discorso. E’ giusto che io riesca a spiegarmi e lo è anche nei confronti di me stesso”, aggiunge.

ROCCO CONTRO GEMMA: “MI SENTO PRESO IN GIRO”

Rocco Fredella è infatti un fiume in piena e ammette che tante sono le cose che ha da dire su Gemma Galgani. “Io ho sempre manifestato i sentimenti che provo per lei e l’ho fatto anche con il castello. – ammette il cavaliere di Uomini e Donne, che infatti spiega – L’idea è nata proprio da un desiderio di Gemma, ovvero quello di vivere una favola.” Rocco era convinto che questo sarebbe servito a conquistarla “ne ero davvero quasi sicuro, e invece è andata come è andata…ma non ho mai capito perché non ha accettato la favola.” Oggi Rocco è ancora più convinto che lui a Gemma non sia mai piaciuto veramente: “Gemma poteva semplicemente dirmi la verità: “Rocco non mi interessi come uomo, mi spiace però grazie per avermi fatto vivere un sogno“. Mi sono sentito preso in giro.” Ma ad oggi si sente comunque “soddisfatto: ho regalato una favola nel castello, ho fatto l’impossibile e ci sono riuscito. Ho sempre dimostrato quello che sentivo e quando Gemma lo ha capito si è spaventata.”

