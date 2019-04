Valeria Raciti/ Video, “Caparbia e forte, punta alla vittoria” (MasterChef Italia 8)

C’è anche Valeria Raciti tra i 4 finalisti di MasterChef Italia 2019 di questa sera, giovedì 4 aprile, alle 21.15 su Sky: la 31enne catenese, prova dopo prova, ha convinto sempre più i giudici con i suoi piatti, “Minestrone d’ora in poi” e “Un amore di baccalà”. Proprio com quest’ultimo piatto ha vinto l’Invention Test della semifinale e ha ricevuto le lodi dei giudici: “Piatto molto bello, stupendo. Ha un sapore buono e fresco, hai fatto un buon lavoro“, ha detto chef Antonino Cannavacciulo. “Molto buono mi piace il contrasto. È un piatto intelligente“, ha aggiunto Joe Bastianich. Prima del verdetto, il marito Sebastiano che l’ha aiutato nella preparazione del piatto ha detto: “Se vince può chiamarmi anche baccalà“. Per la prova in Esterna Valeria è volata insieme a Gloria e Gilberto a Madrid per cucinare nel ristorante a tre stelle dello chef David Muñoz. La catanese, vincitrice dell’Invention Test, ha avuto la possibilità di scegliere quale piatto far cucinare ai suoi avversari, ma questo vantaggio non le è bastato per vincere la prova.

Valeria Raciti, anche Sant’Antonio fa il tifo per lei…

Per Valeria Raciti non è stato facile conquistare un posto in finale. Al rientro da Madrid, la concorrente ha indossato il grembiule nero del Pressure Test. In cucina, ad attenderle lei e Gilberto, c’erano Alessandro e Guido, ancora in stand-by dopo l’Invention Test. Nel primo step Valeria e Gilberto hanno dovuto preparare il piatto stellato cucinato da Gloria in esterna, ma anche questa volta Valeria non ha avuto la meglio e in balconata è salito Gilberto. Come ultima prova Valeria, Alessandro e Guido hanno dovuto cucinare insieme a Chef Cannavacciuolo: questa volta Valeria è riuscita a convincere i giudici e ad aggiudicare il suo posto in finale. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale di Aci Sant’Antonio ha deciso di mostrare ufficialmente la sua vicinanza alla concittadina: “Siamo orgogliosi di Valeria Raciti. Ha mostrato di avere carattere, con qualche lacrima ma soprattutto con tantissima determinazione. È una donna solare, forte, intelligente, caparbia e piena di talento. Una santantonese doc. Saremo tutti incollati ai teleschermi a fare il tifo per lei!“, ha dichiarato il sindaco, Santo Caruso.

