Vincitore Masterchef Italia 2019/ Chi è? Una foto spoilera l’esito della finale…

Chi sarà il vincitore di Masterchef Italia 2019? Giovedì 4 aprile, alle 21.15 su Sky Uno, va in onda l’attesissima finale dell’ottava edizione del talent show culinario più famoso d’Italia. Dopo una gara avvincente in cui non sono lancate difficoltà, lacrime ed emozioni, a sfidarsi per il titolo di ottavo Masterchef Italia e per il premio da 100mila euro saranno Gilberto Neirotti, Gloria Clama, Alessandro Bigatti e Valeria Raciti. Quattro concorrenti molto diversi tra loro che, con determinazione, sono riusciti a superare le varie sfide conquistando il palato e la fiducia dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli. Solo uno, però, trionferà diventando così il Masterchef Itaia 2019. Chi sarà?

Vincitore Masterchef Italia 2019: Gilberto Neirotti grande favorito

Gilberto Neirotti, Gloria Clama, Alessandro Bigatti e Valeria Raciti hanno tutti le carte in regola per vincere Masterchef Itaia 2019. Tra i quattro, però, il grande favorito è Gilberto anche grazie ad una foto apparsa sul web. Il sito Dissapore, infatti, ha pubblicato una foto in cui il finaista dell’ottava edizione del talent show di Sky appare insieme al giudice Giorgio Locatelli. La foto è stata scattata durante il Congresso della Cucina “Identità Golose 2019” in corso in questi giorni a Milano e c’è chi è convinto che la presenza di Giberto all’evento sia legata proprio alla sua vittoria. Qualora, però, Gilberto dovesse essere davvero il vincitore, non riceverebbe l’appauso del popolo del web. Sulla pagina Facebook di Masterchef Italia, infatti, sono davvero tanti gli utenti che sperano che non sia lui i vincitore, ma chi sono i quattro finalisti? Andiamo a scoprire tutti i loro segreti.



Chi sono i finalisti di Masterchef Italia 2019

Gilberto Neirotti, ha 23 anni ed è il concorrente meno amato. In molti lo giudicano arrogante e ha anche ricevuto rimproveri tra i giudici riuscendo, comunque, a conquistare la finale. Della sua cucina, come si legge su Sky.it, dice: “Pensare all’impiattamento e ai colori è fondamentale per me. Mi piace sperimentare, non ho ingredienti che amo più o meno, cerco di essere più aperto possibile. MasterChef per me è una grande occasione: credo di poter vincere, mi sono preparato un sacco, ho studiato e voglio arrivare fino in fondo”. Gloria Cama è un’operaia e una cuoca autodidatta che ha trovato nella cucina la voglia di riscattare una vita abbastanza complicata. “La mia passione per la cucina è nata quando sono andata a vivere con mio marito: adoro leggere e sfogliare libri di cucina, amo provare nuove ricette, cambiarle, impiattare in modo creativo. Sono molto critica nei miei confronti, penso che ci sia sempre qualcosa che non va nei miei piatta”, dice a Sky. Com’è, invece, la cucina di Alessandro Bigatti, 33 anni, impiegato nell’azienda del suocero? “E’ fatta di ingredienti semplici: mi piace esaltare gli ingredienti freschi e di stagione, non coprirli. Ai Live Cooking ho portato un piatto che rappresenta proprio questa idea, ma a Cannavacciuolo non è piaciuto: il suo “no” mi ha spronato a dare il massimo ed è anche grazie a lui se sono qui! Guardare il mio nome impresso sul grembiule è un’emozione incredibile”. Quarta finalista è la siciiana Valeria Raciti che, a Sky, ha detto: “Per me cucinare è un piccolo giardino segreto dove riesco a muovermi libera, senza alcun tipo di sovrastruttura e senza preoccuparmi di tutto il resto. MasterChef mi sta dando la possibilità di realizzare il mio sogno nel cassetto senza rinnegare quella che sono stata fino ad adesso: sono felice della mia vita, ciononostante posso realizzare parallelamente il mio sogno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA