Vittoria Puccini è Monica Grossi/ Mentre ero via: “Il coraggio di guardarsi dentro!”

Vittoria Puccini è tornata in televisione con il ruolo di Monica Grossi. L’attrice protagonista di “Mentre ero via”, in onda ogni giovedì nella prima serata di Rai1, ha parlato del suo personaggio intervistata al RadiocorriereTv: “Monica ha il coraggio di fare i conti con sé stessa. Quando racconti un personaggio metti in piazza anche le sue fragilità, i suoi difetti”. E del regista Michele Soavi ha affermato: “Mi dice sempre che sono un soldato, mi ritrovo in questa sua definizione. Il mio è un lavoro meraviglioso dove stare sempre sul pezzo, vivo della mia passione e penso che questo sia un lusso prezioso, importante”. Dopo aver letto il soggetto e la sceneggiatura scritti da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, si è incontrata con loro, appassionandosi immediatamente alla storia che avrebbe dovuto interpretare. Amante del thriller, ha voluto approfondire il tema per merito di questa storia, piena di suspense e colpi di scena: “la verità viene svelata alla fine dell’ultima puntata”, afferma.

Vittoria Puccini è Monica Grossi: non giudico i miei personaggi

Vittoria Pucci interpreta il ruolo di un personaggio che vuole ritrovarsi, ricostruendo la parte più vera di sé. Monica infatti, perde la memoria ritrovandosi in balia degli altri, di ciò che dicono e vogliono farle credere. Quando si racconta un personaggio per l’attrice, si deve avere anche il compito e il coraggio di mettere in piazza tutte le sue facce, anche quelle più fragili e deboli, cercando di fare i conti con la parte nascosta ed avere la forza di modificare cosa non piace. Con lei nel cast di “Mentre ero via”, anche Giuseppe Zeno, che interpreta il ruolo del fratello del presunto amante di Monica. “All’inizio la ritiene responsabile della morte del fratello. Poi, conoscendola, comincia a fidarsi di questa donna, a crederle. Forse tutto ciò che gli altri stanno raccontando di lei non è esattamente vero, ci sono cose che qualcuno vuole tenere nascoste. Nascerà tra loro un sentimento molto importante”. La Puccini, conclude svelando che non regala nulla di personale ai suoi personaggi, ma piuttosto preferisce interpretarli e capirli, dall’esterno: “Non li giudico anche perché se lo facessi non riuscirei più a dargli verità. Li osservo solo una volta finito il lavoro, quando li rivedo in scena”.

