Alba Parietti, dedica al figlio Francesco Oppini/ “L’unico più vecchio della madre”

Domani sarà un giorno speciale per Alba Parietti. La showgirl lo ha ammesso con un lungo messaggio pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram, col quale ha svelato che domani è il compleanno di suo figlio Francesco Oppini. La Parietti è emozionata e lo fa presente, in molto molto simpatico, su Instagram dove pubblica una foto di Francesco e scrive: “Domani in mio bambino @francesco_oppini_82 compie 37 anni. Io trovo estremamente disdicevole da parte sua questa abitudine annuale.” Una frase che viene immediatamente motivata: “Trattasi dell’unico figlio più vecchio della mamma…” Dal tono ironico, l’opinionista passa a quello più sentimentale di mamma innamorata e scrive: “A parte questo dettaglio siamo stati proprio fortunati a conoscerci 38 anni fa ( considerando l’anno 0) in quella sala parto della Clinica Sant’Anna.”

Alba Parietti al figlio: “Ci siamo scannati ma siamo una cosa sola”

Alba Parietti è la mamma di Francesco Oppini, figlio avuto dal noto attore Franco durante il loro matrimonio durato 9 anni. È per lui che la showgirl, reduce dall’edizione dell’Isola dei Famosi 2019 che l’ha vista opinionista, scrive una simpatica ed affettuosa dedica, nella quale ammette: “Ci siamo piaciuti subito anche se scalciava come un pazzo. Infatti commenti il calcio in tv. Tutta la gravidanza l’ho fatta in tour con i “ fatti di vicolo miracoli” infatti le macchine le vendi.” Così conclude: “Ci siamo scannati tutta la vita ma siamo una cosa sola. Mamma e figlio sono una cosa sola ……evviva le mamme italiane pazze ossessive innamorate . Ogni scaraffone è bello a mamma”.





