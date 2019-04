Alisha Griffanti e il Ball Blasting/ Cos’è? La diva del Tubo calcia…. (Ciao Darwin)

Il suo nome è Alisha Griffanti e a Ciao Darwin – Terre Desolate ha catturato l’attenzione di tutti definendosi “La Diva del Tubo“. Concorrente nelle file delle Messaline capitante da Taylor Mega, il suo nome d’arte nasconde, in realtà, la sua professione. Alisha Griffanti è infatti una youtuber, ma nella sua vita si occupa anche di altro. È infatti una modella, una business woman ed è “campionessa mondiale di ball blasting”, “quella cosa – citando le parole di Paolo Bonolis – quando (gli uomini, ndr) si fanno prendere a calci nelle pall*”. La Griffanti indossa una tuta aderente in rete completamente trasparente, che lascia intravedere l’intimo sensuale, ma, di fronte alle critiche delle sue avversarie, rispedisce ogni polemica al mittente. Dal suo punto di vista, infatti “certe donne che sono Giuliette lo sono perché hanno paura del giudizio altrui”, mentre è importante non “avere paura” di ciò che pensano gli altri.

“Gli schiavi pagano per niente”

Alisha Griffanti, protagonista a Ciao Darwin – Terre Desolate è la diva che nella vita si occupa di ball blasting. Nella sua professione è infatti richiestissima da chi, in intimità, ama farsi dominare, i cosiddetti schiavi; ma attenzione a parlare di rapporti intimi: le pratiche richieste dai suoi clienti non hanno nulla a che vedere con la sessualità. La Diva del Tubo di recente si è infatti indignata contro chi, forse in maniera leggera, ha associato la sua attività al sess*. “Ma che cavolo”, si legge nelle Storie di Instagram, “Gli schiavi pagano per niente in cambio. O al massimo per farsi decog*ionare”. Intervistata da Martina dell’Ombra, la concorrente delle Messaline ha inoltre rivelato che il suo “genere principale è l’ipnosi” e ama ipnotizzare soprattutto coloro che, guardandola, hanno sperano di poter diventare suoi schiavi. E a quanto pare la domanda è altissima: in passato c’è chi è arrivato a pagare per i suoi servigi fino a 20 mila euro.

