Amici 18, Serale/ Alvis in forte crisi: “Mi vergogno di essere quello che sono”

Continuano le prove nella scuola di Amici 18 in vista della seconda puntata del serale, che andrà in onda sabato 6 marzo su Canale 5. Non tutti, però, stanno vivendo queste prove in modo positivo. È stata infatti una settimana molto difficile per Alvis. Il cantante è in lacrime a causa della sua insicurezza, alimentata dai commenti negativi ricevuti anche da Loredana Bertè. In sala prova, il cantante della squadra Bianca si sfoga: “Sono abbattuto. Il commento della Bertè è stato che, nella mia performance, sono sembrato banale, anonimo… A pensarci anche io l’ho vista così. Io sono un paranoico nella vita in generale, perché penso già al dopo e non mi godo il presente. Magari qua ho una percezione e in studio è diverso… io sono debole, debolissimo. Ho un’autostima che è pari a zero.” ammette Alvis, effettivamente in crisi già da qualche giorno.

ALVIS IN CRISI: “MI VERGOGNO DI ESSERE COSI'”

Il cantante della squadra Bianca di Amici 18 ammette di essere sempre preoccupato: “Se ogni settimana deve essere così per me è la fine. – Alvise poi chiarisce – Sono così, io mi tiro su poi automaticamente mi abbatto. Io giuro che ci metto sempre tutto me stesso però è vero, sono sempre troppo preoccupato di far bene. A volte mi fa schifo tutto quello che faccio.” Lo sfogo del cantante conclude con frasi davvero forti su se stesso: “Mi vergogno di essere quello che sono, di essere così. Forse mi devo rendere conto che non ho niente da dire, che sono banale davvero”. È una crisi molto importante quella che sta vivendo Alvis ad Amici: l’allievo torna in casetta e scoppia in lacrime, desideroso di passare un po’ di tempo da solo. A nulla servono i discorsi di incoraggiamento di Ludovica “Mi sembra sempre il solito loop di merd* della mia vita!” ammette il cantante.

