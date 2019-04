Beatrice Longo/ Chi è la Giulietta della Prova Coraggio (Ciao Darwin 8)

Una grande prova di coraggio quella di Beatrice Longo a Ciao Darwin 8. La giovane siciliana, originaria di Ragalna, in provincia di Catania, ha affrontato la sfida per le Giuliette nella puntata di oggi. E non senza difficoltà, visto che ogni prova è un crescendo. Nella puntata di oggi è stato riproposto un percorso pieno di buche, e al loro interno si nascondono delle “insidie”. Prima affonda i suoi piedi in una buca piena di pesci morti, ma ha più difficoltà quando capisce che deve entrare in una buca piena di topi. «Ma io ho la fobia dei topi, non posso metterci i piedi. E se mi viene un’infezione?», chiede disperata al conduttore Paolo Bonolis, alternando momenti di sconforti ad altri nei quali sembra farsi coraggio. Dopo aver “cincischiato”, per dirla alla Bonolis, Beatrice Longo si è fatta, appunto, coraggio.

BEATRICE LONGO, CHI È LA GIULIETTA DELLA PROVA CORAGGIO

La 23enne di Ragalna è tra le protagoniste delle Giuliette nella puntata di oggi di Ciao Darwin 8. Beatrice Longo ha inviato la richiesta per partecipare alle selezioni, che si sono tenute a Palermo, dove è stata poi selezionata. Alla ragazza è stato assegnato il numero 14 e si è posizionata in seconda fila: è stata estratta da Madre Natura per la prova coraggio di oggi, a cui ha partecipato con titubanza, anche perché Paolo Bonolis l’ha messa a dura prova anziché darle coraggio. «Sei tu responsabile di tutto quello che mi accade», ha scherzato la ragazza. «Felice di partecipare a questo programma sia per la bella esperienza, sia per il piacere di scommettersi e per dimostrare di non avere paura di certe prove», ha dichiarato Beatrice Longo a 95047.it. Tutta la Sicilia ha fatto il tifo per la 23enne di Ragalna, e in effetti ne aveva bisogno visto che tra gli animali con cui è entrata in contatto ci sono stati blatte, vermi, iguane e topi…





