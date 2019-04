Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme/ “Non tutti i divorzi vanno a buon fine”

L’annuncio che tutti stavano aspettando è arrivato. Belen e Stefano De Martino hanno parlato del gossip su loro ritorno di fiamma ai microfoni di Striscia la Notizia. Ad incontrare la showgirl argentina e il conduttore napoletano è stato Valerio Staffelli che ha consegnato ad entrambi il tapiro d’oro a seguito della vicenda giudiziaria che li vede coinvolti. Oltre ad affrontare l’argomento più scomodo, Belen e Stefano hanno risposto anche ad alcune domande su loro privato confermando, anche senza ammetterlo ufficialmente, di essere tornati insieme. I numerosi baci pubblici che i due si sono scambiati sono una prova certa del ritrovato amore, ma chi si aspetta che i due celebrino il ritorno di fiamma con un secondo matrimonio, resterà deluso. “Non ce ne sarà bisogno perché non è mai arrivata la richiesta di divorzio”, ha sottolineato la showgirl mentre Stefano ha aggiunto – “Non tutti i divorzi vanno a buon fine”. Sulla vicenda giudiziaria, invece, il napoletano ha spiegato: “Spero si risolva presto. Purtroppo la giustizia italiana interviene in tempi troppo lunghi, quindi si protraggono storie inutili”.

BELEN E STEFANO DE MARTINO: IL GESTO D’AMORE DI LUI SUI SOCIAL

Non solo parole importanti, ma anche gesti d’amore sui social che confermano il gossip che appassiona gli italiani da diverse settimane. Nonostante conduca Made in Sud che, dagli addetti ai lavori è considerato il programma concorrente di Colorado, ieri sera, Stefano De Martino non solo era incollato davanti alla tv per guardare la sua Belen, ma su Instagram Stories ha anche sfoggiato tutto il suo orgoglio per il talento della sua donna. Stefano, infatti, ha pubblicato alcuni scatti tratti dalla puntata aggiungendo diverse emoticon, su tutte le mani che simulano l’appauso quando la Rodriguez ha sfoggiato il suo talento canoro. Una storia di Stefano è stata poi pubblicata anche da Belen. Dalle storie, dunque, è evidente che i due abbiano seguito insieme la puntata. La prossima mossa sarà la pubblicazione di una foto di coppia? Al compleanno di Santiago mancano solo quattro giorni: il countdown, dunque, sta per finire?

