Benedetta Piacentini/ La ballerina di Ciao Darwin è un mix di “classe e sensualità”

Non è l’unica rossa del corpo di ballo di Ciao Darwin 8, ma Benedetta Piacentini riesce comunque a farsi notare per i suoi lunghissimi capelli. A volte lisci e a volte più ondulati, come l’abbiamo vista nella puntata della scorsa settimana. Anche per questo è azzeccata la sua vicinanza con la collega Veronica Lepri, di una tonalità più scura di rosso ed alla sua destra durante la sigla di apertura. Ed anche se in questo momento è rimasta in secondo piano, forse più simile ad una ragazzina dall’aspetto, se messa a confronto con le altre professioniste, nella coreografia di Americano è riuscita a farsi notare. La ritroviamo con i capelli raccolti, un costume futurista con triangoli in plastica ed un coprispalla velato con colletto medio-alto, rigorosamente nero. Qualcuno degli ammiratori osa anche più del previsto, tanto da augurarsi di vederla presto come Madre Natura. Le carte sono tutte in regola, ma siamo sicuri che Benedetta sia più interessata a ballare che ad esibirsi con la sola forza del suo fisico. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini.

Benedetta Piacentini fiera del suo percorso

Non ci sono solo i fan a sostenere il percorso che Benedetta Piacentini sta portando avanti con successo a Ciao Darwin. Su Instagram spuntano infatti diversi cugini, pronti a congratularsi con lei. Soprattutto per l’impegno e la perseveranza che ha dimostrato prima di raggiungere un traguardo così grande, forse impensabile per la ballerina fino a qualche anno fa. “Classe e sensualità” le riconoscono invece gli ammiratori più accaniti, pronti a percorrere ogni curva di Benedetta e ad ammirarla durante le molteplici coreografie. “Insegna a loro come si danza“, scrive invece qualcuno di più malizioso. Dopo tutto Benedetta spicca spesso per la sua bravura in pista, abilità che riesce a trasmettere anche se gli occhi di molti sono più puntati verso altri tipi di movimenti. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini.

