Cesare Cadeo è morto/ L’addio commosso di Salvini e Berlusconi e il ricordo dei figli

Matteo Salvini dice addio a Cesare Cadeo, scomparso ieri a 72 anni dopo aver combattuto per diverso tempo contro la malattia. Tanti i messaggi di cordoglio di amici, colleghi e fans a cui si è unito anche il Ministro dell’Interno che, su Twitter, ha rivolto un pensiero al gentleman della televisione italiana. “Ciao Cesare, milanese garbato, indimenticabile compagnia di tante ore di tivú, ci mancherai”, ha scritto il leader politico della Lega. Quella di Cesare Cadeo è stata una figura importante per la televisione italiana. Sempre sorridente, gentile, educato e disponibile, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi senza perdere le caratteristiche umane che lo hanno reso uno dei personaggi più amati dal pubblico. Tanto, infatti, è l‘affetto nei suoi confronti. “Cesare Cadeo un signore. Gentile, sempre, con tutti” – ha scritto Paola Saluzzi mentre Lara Comi, eurodeputata per Forza Italia al Parlamento europeo ha cinguettato – “Ci mancherà e mi mancherà tanto Cesare Cadeo, il gentiluomo della TV, ma soprattutto un amico e una persona con una classe e uno stile unici ed esemplari. Ciao grande Cesare”.

CESARE CADEO MORTO: IL MESSAGGIO DI BERLUSCONI E IL RICORDO DEI FIGLI

Anche Silvio Berlusconi ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla moglie di Cesare Cadeo e ai figli Alessandra, Filippo e Caterina che hanno definito il genitore “un padre educatore e un maestro”. «Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Cesare Cadeo. Cesare fu con noi uno dei protagonisti della prima emozionante stagione della televisione privata, e più tardi si impegnò in politica diventando un nostro apprezzato amministratore locale. Ne ricordo commosso la professionalità, lo stile, il calore umano, la coerenza ideale», ha fatto sapere Presidente di Forza Italia che, con Cesare Cadeo ha avuto un rapporto professionale di stima e di estremo rispetto. I funerali di Cadeo, probabilmente, avranno luogo lunedì 8 aprile a Milano.

