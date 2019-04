CIAO DARWIN 2019, GIULIETTE VS MESSALINE/ Diretta: Madre o Padre Natura? Palmas e Taylor Mega capitani

Venerdì 5 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Ciao Darwin 2019”, l’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis con la simpatica collaborazione di Luca Laurenti. Giunto all’ottava edizione, lo show di Bonolis continua a portare a casa straordinari ascolti. La scorsa puntata che ha visto sfidarsi la compagine delle Cime capeggiata dal professor Umberto Broccoli e quella delle Rape capitanata da Carmen Di Pietro e che ha visto il trionfo della squadra delle Cime è stata seguita da 4.072.000 spettatori pari al 22.8% di share con Bonolis che è stato incoronato trionfatore della serata capace di battere per la seconda settimana consecutiva La Corrida di Carlo Conti che ha portato, invece, a casa 3.866.000 spettatori pari al 18.6% di share. Nonostante le critiche che la trasmissione continua a ricevere, dunque, Paolo Bonolis, ancora una volta, ha dimostrato di saper accontentare i gusti del pubblico. Questa sera ci sarà una nuova sfida, ma tra chi?

CIAO DARWIN 2019: GIULIETTE CONTRO MESSALINE

Una sfida tutta al femminile per la nuova puntata di Ciao Darwin 2019 in cui si sfideranno le Giuliette e le Messaline. A capitanare ci saranno due ragazze molto diverse tra loro. Capitano delle Giuliette sarà la dolce e simpatica Giorgia Palmas. L’ex velina di Striscia la Notizia, con la sua bellezza acqua e sapone, è pronta a dimostrare quanto la semplicità sia un’arma in più nella vita. Capitano delle Messaline, invece, sarà la bellissima e provocante Taylor Mega, seguita sui social da tantissimi followers e che non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per poter migliorare il proprio aspetto. Le due compagini si sfideranno attraverso la macchina del tempo, la prova coraggio, il defilè fino all’ultima sfida dei cilindroni. Chi vincerà?

ARRIVA PADRE NATURA A CIAO DARWIN?

Puntata imperdibile questa odierna di Ciao Darwin 2019 per il pubblico femminile. Se nei precedenti appuntamenti, infatti, il destino dei concorrenti era nelle mani di Madre Natura che ha avuto il voto di Ema Kovac, Angelina Michelle e Vanja Josic, questa sera, a decidere chi, tra i concorrenti, dovrà affrontare le proprie prove sarà Padre Natura. La sua identità è ancora top secret. Per scoprire nome e volto di Padre Natura, infatti, sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Sarà biondo o moro? Italiano o straniero? Non ci resta che aspettare, ma la domanda è: ci sarà davvero Padre Natura? Sul comunicato ufficiale di Ciao Darwin si legge: “Grande attesa per la nuova splendida depositaria del meccanismo della casualità scelta per questa settimana”.



