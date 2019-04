Cicelys Zelies è Madre Natura a Ciao Darwin 2019/ Video, la passerella della cubana

C’è un po’ di Napoli anche nella scelta delle Madre Natura di Ciao Darwin 2019: oggi tocca a Cicelys Zelies, modella cubana nata a L’Avana ma scoperta dallo stilista partenopeo Rocco Barocco e approdata in tv grazie a Piero Chiambretti. Cicelys Zelies è la moglie del musicista e deejay napoletano Diego Taiani. E infatti sul profilo Instagram del marito ci sono tante scene di vita quotidiana che ritraggono insieme la coppia che si è sposata nel 2017. Ed è la stessa modella cubana a precisare sul suo profilo social che si è stabilita in Italia e che fa la spola da Napoli a Milano. E infatti nel siparietto con Luca Laurenti ha fatto sfoggio anche del suo accento napoletano. «Se mi piacciono i botti? Tantissimo», ha scherzato invece con Paolo Bonolis. E dunque Cicleys Zelies ha conquistato anche il ruolo di Madre Natura, un posto ambitissimo. E ha confermato di essere all’altezza esibendosi in una passerella mozzafiato.

È Cicelys Zelies a vestire i panni della terza madre natura di Ciao Darwin 8. Pelle scura, capelli castani e occhi nocciola, Cicelys è una top model molto nota nell’ambiente dell’alta moda. In passato ha collaborato con alcuni fra i brand più famosi al mondo, fra i quali Roccobarocco e Bulgari, ma è apparsa anche nei video clip musicali di Gué Pequeno ed Emma Marrone. Sguardo profondo, curve da capogiro e lineamenti perfetti: Cicelys sembra avere le carte giuste per vestire i panni della nuova Madre Natura del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma dalla sua ha anche una grande passione per la danza, che mista a un interesse per la musica latina, diverse volte le hanno permesso di affrontare sfilate danzanti e video musicali a tema. I telespettatori più attenti la ricorderanno anche tra i protagonisti di Chiambretti night, programma portato al successo in passato da Piero Chiambretti.

La nuova puntata di Ciao Darwin 8 porta con sé una nuova madre natura. Di chi si tratta? Sull’identità della misteriosa madrina della terza puntata c’erano molti rumors, ma erano in molti a ipotizzare che potesse trattarsi proprio della bellissima Cicelys Zelies. Nata a Cuba, Cicelys è una top model che ha ottenuto una grande popolarità grazie a Roccobarocco, che l’ha scelta per le passerelle di apertura e chiusura di un’importante sfilata mondiale tenutasi proprio a Cuba. Da quel momento la sua popolarità ha avuto un’impennata e diversi brand di fama mondiale l’hanno scelta come testimonial per le loro campagne. Per lavoro oggi vive a Milano, da dove collabora, in qualità di top model, con i marchi più importanti della moda; ma nel suo curriculum vanta anche numerose apparizioni televisive, come quelle al fianco di Paolo Bonolis ne “Il Senso della vita” e a Domenica 5, antesignano dell’attuale Domenica Live di Barbara D’Urso.





