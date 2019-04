Claudia Gerini/ “A mia figlia Rosa dico di studiare e di agire d’istinto”

Tra le migliori attrici in circolazione, Claudia Gerini ha parlato di carriera e vita privata nella lunga intervista rilasciata a La vita in diretta. Protagonista di Dolceroma di Fabio Resinaro, l’artista capitolina ha parlato dei suoi inizi nel mondo dello spettacolo e del percorso intrapreso dalla figlia Rosa: «Cosa direi alla Claudia ragazzina? Di andare avanti così: ho avuto la fortuna di chi è animato da un desiderio di realizzare qualcosa nella vita, in qualche modo avevo dentro di me la direzione, sapevo dove voleva andare. E’ la stessa cosa che dico a mia figlia Rosa, di studiare e di fare ciò che le dice l’istinto: va bene la testa, ma anche di andare molto con la pancia dove pensi sia giusto andare».

CLAUDIA GERINI TRA CARLO VERDONE E DOLCEROMA

Claudia Gerini parla poi dell’incontro con Carlo Verdone: «La prima volta lo incontrai per il film Perdiamoci di vista, cercava la sorella di Asia Argento: mi presentai al provino ed era come incontrare il mio idolo. Mi disse, imbarazzato, che per quel ruolo aveva in mente un’altra tipologia di donna, parlando anche di un possibile nuovo incontro. Successe veramente: dopo due anni venne a trovarmi a teatro e, salutandomi in camerino, mi disse del cast del suo nuovo film. Quell’anno è arrivata Jessica!». L’attrice presenta poi Dolceroma, nelle sale italiane da ieri: «E’ un misto di generi, Fabio Resinaro è un grande talento: io sono Helga, la moglie di questo produttore, ricca e di una famiglia importante. Una donna presa dal marito e che sostiene finanziariamente la sua casa di produzione: lui ne fa tesoro, ma decide di fare il grande debutto al cinema invece di continuare con la tv. Incontra lo scrittore e…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA