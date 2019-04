Daniele Alessandro Vannucci/ Uomini e donne, video: “E’ un’eccezione tra i pecoroni”

Bello, intellettuale e dal fascino assoluto, lui è il bel Daniele Alessandro Vannucci, il neo corteggiatore di Giulia Cavaglià che fino a questo momento è rimasto in sordina ma che da oggi avrà modo di farsi notare. A quanto pare, dopo tanta attesa, la tronista lo ha portato finalmente fuori ed è stato lì che è successo qualcosa che non ha permesso a Giulia di veder scoccare la scintilla. I due sono andati in esterna in piena natura e il video anticipazioni della puntata di oggi del trono classico mostra alcune scene tra le quali il momento in cui il corteggiatore ha sottolineato: “Anche se non c’è un contatto fisico, perché non c’è un contatto fisico e forse non ci sarà, però per me non è così fondamentale, non so come dirtelo”. Forse proprio queste parole non sono piaciute a Giulia che tornati in studio non ha detto delle belle cose riguardo ad Alessandro. Clicca qui per vedere il video del momento.

LE PAROLE DI GIULIA E DI GIANNI SPERTI

In studio a Uomini e donne Giulia Cavaglià oggi sarà molto agguerrita e non si capisce bene se è perché i tempi sono maturi per pensare alla scelta o se questo sia dovuto alla presenza di Lorenzo Riccardi, fatto sta che proprio a Daniele dirà: “Non ti vedo come il mio fidanzato in questo momento. Ad oggi è così“. Lui la tranquillizza, sembra pronto ad andare via ma prima c’è Gianni Sperti pronto a prendere la parola e tessere le sue lodi facendogli notare di essere diverso: “Posso dir la mia? Capisco l’approccio di Giulia e di tante altre ragazze, ma lui è l’eccezione rispetto alla massa di pecoroni che c’è in giro”. Questo permetterà a Giulia di cambiare idea oppure no? I fan sono pronti a sostenere Alessandro ma il tempo per lui in trasmissione potrebbe finire presto.

