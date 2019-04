Eleonora Arosio a Vieni da me/ “Sarò mamma di un maschietto. Mio marito? Quando…”

Dopo i piacevoli racconti di Patrizio Rispo, volto storico di Un posto a sole, Caterina Balivo, nello studio di Vieni da me, accoglie Eleonora Arosio, la professoressa dell’Eredità che diventerà presto mamma. Dopo aver conquistato le prime pagine dei giornali per la battuta sul padre del bambino che aspetta, Eleonora Arosio racconta le sue emozioni da futura mamma alla Balivo che, incuriosita dai tanti articoli di giornale dedicati alla maternità della professoressa dell’Eredità, ha deciso di capire chi sia davvero il padre del nascituro. Prima di affrontare l’argomento, però, la conduttrice di Vieni da me le chiede di raccontarsi. “Io sono nata a Lecco, da mamma sarda e papà ligure. Ho avuto un’infanzia molto serena. Sono cresciuta in mezzo al prato e agli animai”, racconta. Il suo sogno, però, è trovare un posto nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a Miss Italia e la fiction di successo come Un medico in famiglia e Don Matteo, la popoarità arriva con l’Eredità.

ELEONORA AROSIO: “MIO MARITO E’ MOLTO RISERVATO”

“Quando ho fatto il provino avevo 31 anni ed ero già sposata e quindi mi sono detta che non mi avrebbero mai presa e, invece, in realtà, mi hanno presa. Sono già due anni che faccio la professoressa e ho avuto la fortuna di lavorare con Fabrizio Frizzi. Ho fatto il provino con lui ed è stato lui che mi ha scelta ed ogni volta che lo nomino mi vengono i brividi” – dice Eleonora Arosio che poi aggiunge – “Fabrizio era una persona buona, attenta e generosa. Carlo Conti è adrenalina pura mentre Flavio Insinna è molto divertente e ci dà sempre dei consigli”. Sul padre del bambino dice: “Sto entrando nell’ottavo mese. Sono una persona ironica e quando Flavio mi ha chiesto chi fosse ilpadre del bambino, ho risposto ‘boo’ perchè mio marito è una persona molto riservata”, spiega con il sorriso la futura mamma di un maschietto. A svelare l’identità del marito di Eleonora è Caterina Balivo che confessa che il futuro papà si chiama Paolo ed è un imprenditore di Roma che “gli amici hanno preso in giro quando ho fatto quella battuta mentre lui che mi conosce ci ha riso su”, confessa ancora la professoressa.

