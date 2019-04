Francesca Rettondini a Vieni da me/ “Castagna è con me. Sulla Costa Concordia…”

Dopo le emozioni da futura mamma di Eleonora Arosio e i racconti divertenti di Patrizio Rispo, Francesca Rettondini sfoglia l’abum di famiglia a Vieni da me insieme a Caterina Balivo. Si parte subito con Alberto Castagna, il grande amore di Francesca. “Your song rappresenta un po’ la mia canzone e di Alberto Castagna. Ho impiegato diversi anni a superare il dolore che ho avuto dentro. Ad un certo punto metabolizzi la sofferenza e se prima raccontavo quella parte della mia vita con tristezza e dolore, oggi lo racconto con più leggerezza. Il ricordo, naturalmente, resta, ma la vita va avanti” – ricorda Francesca – “lui era sempre allegro. Amava essere il giullare di corte”. Tra gli elementi importanti della vita della Rettondini c’è il cinema: “ho recitato in un film di Ettore Scola, La cena. Lui, tutte e mattine, veniva su set e mi diceva di non dormire, di mangiare e di bere perchè dovevo apparire più adulta”, ricorda l’attrice Rettondini che ha poi recitato in diverse fiction come Una donna per amico 2 e Angelo il custode.

Ad un certo punto dea carriera, però c’è stata una battuta d’arresto che ha frenato il successo di Francesca Rettondini. “Io sono un essere umano e sono preda degli eventi della vita e ad un certo punto le emozioni mi buttano giù” – confessa la Rettondini. “C’è qualcosa che ti ha buttata giù?”, chiede la Balivo. “La malattia di Alberto mi ha buttato tanto giù al punto da allontanarmi da tutto e da tutti. Poi ho capito che la vita è bella e va vissuta tutta”, spiega. Proprio la vita, però, ha giocato nuovamente un brutto scherzo a Francesca Rettondini che era sulla Costa Concordia durante il naufragio all’Isola del Giglio, i 13 gennaio 2012. “Ero lì perchè dovevo condurre un programma. Era l’ora di cena. Indossavo dei jeans, una magliettina con le maniche corte e i sandali e quindi quando è successo tutto e siamo andati fuori mi sono ritrovata a piedi nudi sua lamiera, ma il freddo che ho provato era il freddo interiore nel vedere ciò che stava accadendo” – spiega oggi la produttrice di cinema che poi aggiunge – “Fortunatamente la mente riesce a dimenticare i dolore e oggi ho un ricordo affettuoso di quelle persone che hanno perso la vita in un incidente stupido e leggero”.

