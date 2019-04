Gabriella Carlucci/ “Mamma e papà li rivedrò nell’aldilà, addio alla politica”

Gabriella Carlucci è stata ospite questa mattina presso gli studi di “Storie Italiane” su Rai Uno. L’ex conduttrice tv e volto noto della politica italiana, ha esordito commentando gli ultimi fatti di cronaca, gli efferati femminicidi, un reato che non sembra volersi mai placare: «Si rimane davvero perplessi di fronte a questi casi – confessa l’ex deputato di Forza Italia – persone così non possono non avere dato dei segnali di squilibrio precedenti: bisogna vedere questi segnali prima, ci vuole un intervento preciso di chi ha l’autorità di poter intervenire. Le donne devono essere prese in considerazione, aiutate, non possiamo lasciarle sole». In studio passano quindi le foto della sua famiglia, Gabriella, il marito Marco Catelli, e il figlio Matteo: «Mio figlio ha 22 anni – dice – è buono, bravo, indipendente, si è laureato e lavora. Vengo da una famiglia in cui i genitori si sono completamente dedicati ai figli, e io e mio marito abbiamo cercato di trasmetterlo a Matteo. Ho trovato un marito che ha una famiglia come la mia, e questo è servito molto per l’educazione di nostro figlio».

GABRIELLA CARLUCCI A STORIE ITALIANE

Gabriella era molto legata ai suoi genitori, il papà Luigi, generale dell’esercito italiano morto ad ottobre dell’anno scorso, e la mamma Maria Caracciolo, scomparsa nel 2015: «Due persone meravigliose, hanno dedicato interamente la loro vita a noi, e poi ai loro nipoti. Sono per me un punto di riferimento, sono molto credente quindi so che li rivedrò». La Carlucci sta attraversando un momento sereno della propria vita: «Sono felice, ho fatto tante cose nella mia vita, e questo grazie ai miei genitori che mi hanno sempre insegnato che il lavoro, l’impegno, lo studio e la perseveranza servono per raggiungere l’obiettivo. Quando nel 2013 sono entrata in parlamento ho cercato di mettere in pratica quello che avevo imparato negli anni precedente». Oggi Gabriella ha detto addio alla politica e rganizza eventi in giro per il mondo per promuovere il cinema italiano dei giovani.

