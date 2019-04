Genodrome, Giuliette vs Messaline/ Video Ciao Darwin 8: “Lei è il bug della squadra”

Paolo Bonolis è tornato a incitare i concorrenti di Ciao Darwin per il Genodrome, una delle prove più difficili del programma. Con Surfin’ Bird dei Trashmen a fare da sottofondo musicale della prova, le prescelte tra le Giuliette e le Messaline hanno affrontato la sfida. E non sono mancate le battute ironiche del conduttore, che le ha provate tutte per caricare le donne. «Ma sembra alla moviola, perché rallenta?», dice a una. «Ha sfasciato tutto, ma non è possibile. Ma lei è il bug della squadra», prosegue poi Bonolis. Di fronte alle difficoltà delle concorrenti rilancia: «Perché non si rassegna e va in altre trasmissioni?». Quando si arriva all’acqua la situazione non migliora: «Non dovete fare il pediluvio». E già prima di arriva ai rulli le squadre perdono pezzi: «Ce n’è una che è morta», scherza Bonolis. Ma non è l’unica a finire nel suo mirino: «Ho paura che questa la perdiamo per sempre». Clicca qui per vedere le Giuliette al Genodrome.

GENODROME, GIULIETTE VS MESSALINE CIAO DARWIN 8

Il Genodrome è uno dei momenti più seguiti di Ciao Darwin. I prescelti delle due categorie, oggi Giuliette e Messaline, vengono messi alla prova in un cammino pieno di difficoltà, che a volte lascia qualche “vittima” sul campo. Questa sfida è stata introdotta dalla sesta edizione del programma di Paolo Bonolis. Viene svolta dai concorrenti di ogni compagine e consiste in un percorso a ostacoli molto complesso, di sopravvivenza. Bisogna attraversare reti, scavalcare pareti ripide, scendere da scivoli e attraversare percorsi d’acqua saltando su sassi instabili mentre si è investiti da getti d’acqua, fino ad arrivare ai rulli rotanti. Alcune di queste prove che i concorrenti di Ciao Darwin sono chiamati a superare sono ispirate ad un gioco, Takeshi’s Castle. Tra i partecipanti alla prova ne viene poi scelto uno che ha l’obiettivo di restare attaccato ad una parente contro cui viene lanciato mentre è aggrappato ad un gancio. Restando attaccato all’obiettivo, conquista ulteriori punti.





