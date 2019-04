Giada Farano/ Ammiratore segreto per la ballerina di Ciao Darwin: “un gesto speciale”

Qualcuno ha un ammiratore segreto? Sembra proprio che l’ultima puntata di Ciao Darwin 8 abbia portato fortuna a Giada Farano. Grazie alle Stories di Instagram, una ripresa anche dalla collega Giulia Spalletta, scopriamo infatti che la ballerina del programma di Canale 5 ha ricevuto un consistente mazzo di fiori da parte di un fan. Chi le avrà mai mandato i fiori? Fra i commenti non spunta nessuna rivelazione, anche se è possibile che non si tratti di un semplice spettatore ma di qualcuno più vicino all’artista. Forse uno spasimante che non si è ancora dichiarato? Imbarazzata e sorpresa, la vediamo mentre legge il bigliettino di accompagnamento. A quanto pare si tratta proprio di un fan: “Ti penso sempre e ti stimo tantissimo per quello che fai“. Giada di certo ha gradito molto il regalo, visto che la vediamo in diverse Stories mentre guarda con un sorriso stampato sul volto il mazzo di rose. “Chiunque tu sia, grazie… un gesto davvero speciale“, commenta invece la ballerina per rispondere all’ammiratore. Sembra proprio che il fan abbia colpito nel segno ed il merito non deve essere della scelta del gambo lungo per la composizione floreale. Giada di certo non si aspettava un gesto simile e forse è persino la prima volta che riceve tante attenzioni da parte di chi la segue in tv. Sul far della sera ci svela ancora una volta il suo lato romantico, una dedica che indirizza a chiunque la segue e che forse, chissà, è rivolta ancora una volta a chi le ha fatto provare delle forti emozioni durante la giornata. “Senza brividi sulla pelle, tutto è inutile“, scrive.

Giada Farano e l’ammiratore segreto…

Impossibile non notarla per la sa capigliatura voluminosa: Giada Farano colpisce al primo sguardo, in ogni momento delle coreografie previste per Ciao Darwin 8. Grazie alle foto condivise su Instagram, possiamo rivederla in uno dei momenti iniziali del programma, lanciata per interpretare la sigla. Braccio destro alto ed opposto al sinistro in posizione simile della collega. Sono momenti speciali per Giada, che proprio per questo si sente sempre più grata di avere un lavoro di questo tipo. “Si vede che ci metti passione“, commenta un’ammiratrice. Una delle tante prove che la danza sia la strada giusta per la giovane ballerina. Con un outfit brillante durante uno dei momenti successivi all’apertura della puntata ed una posa che forse ha fatto venire il torcicollo a qualcuno degli spettatori vicini. Lo sottolinea la modella spagnola Gracia de Torres Vargas in uno dei suoi commenti: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, presente nell’edizione di tre anni fa, ha notato infatti come uno dei ragazzi del pubblico si sia voltato per guardare il lato B della ballerina. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano. Qualcun altro invece è rimasto un po’ deluso: “Nessuna espressione da pervertito, peccato“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA