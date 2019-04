Giorgia Palmas, Giulietta/ Bebè e matrimonio con Filippo Magnini? (Ciao Darwin 8)

Giorgia Palmas sarà alla guida della squadra delle Giuliette che questa sera sfideranno le Messaline di Ciao Darwin – Terre desolate. Da qualche mese al centro dell’interesse mediatico a causa della sua storia d’amore con Filippo Magnini, l’ex velina di Striscia la Notizia è finita di recente al centro del gossip a causa di alcune rotondità sospette sfoggiate in occasione dell’annuale party per il compleanno del couturier torinese Alessandro Martorana. Per molti, infatti, le morbide curve evidenziate da un abito da sera di colore verde acqua, potrebbero essere il chiaro indizio di una gravidanza in atto, ma per il momento né la Palmas né il suo compagno hanno confermato. Ne sapremo qualcosa di più questa sera, in occasione dello show condotto da Paolo Bonolis?

Giorgia Palmas: un anno di amore

Lo scorso 15 marzo Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno festeggiato un anno d’amore: sono passati infatti esattamente dodici mesi da quando i due si sono incontrati al party organizzato da un amico in comune, il couturier torinese Alessandro Martorana, e non si sono più lasciati. I due fidanzatini, almeno sui social, hanno festeggiato questa ricorrenza pubblicando un tenero scatto che li ritrae a insieme, con lo sguardo perso l’uno nell’altra, circondati da un’atmosfera romantica. “Un anno stupendo, meraviglioso, incredibile di noi. Buon primo anniversario Amore mio”, si legge sull’immagine pubblicata dalla Palmas. Filippo Magnini ha invece augurato alla sua amata un buon anniversario, postando uno scatto in riva al mare, accompagnato da queste parole: “Io ti amo… tu mi ami…!! 15/03/19 BUON PRIMO ANNIVERSARIO”.

“Le nozze ci saranno sicuramente”

Giorgia Palmas, che questa sera a Ciao Darwin – Terre desolate sfiderà le Messaline di Taylor Mega al timone della squadra delle Giuliette, potrebbe essere pronta a convolare a giuste nozze. Nelle interviste rilasciate di recente, non si è mai sbilanciata più di tanto, ma in passato ha rivelato di sognare una cerimonia “In Sardegna. Sulla spiaggia libera, al tramonto”. Parere condiviso anche dal suo compagno, Filippo Magnini, che da quando l’ha incontrata, si legge sul Gazzettino.it, è pronto a diventare padre: “Voglio diventare genitore con lei – ha spiegato il nuotatore – E’ lei che mi fa sentire questa voglia di avere una famiglia. Sul matrimonio Giorgia usa il condizionale – ha aggiunto poi Magnini – invece io dico che le nozze ci saranno sicuramente”. Matrimonio e bebè in arrivo per la coppia più amata del momento?



