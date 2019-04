Giulia Spalletta/ Video, la ballerina di Ciao Darwin più “Giulietta” o “Messalina”?

Ogni spettatore di Ciao Darwin ha la sua preferita e sono in molti a ritenere Giulia Spalletta come uno dei volti più interessanti del corpo di ballo. Sarà per il caschetto lungo e castano scuro, per il fisico che mette in risalto un decolleté prosperoso, in contrasto con un vitino da vespa. Oppure sarà semplicemente perché Giulia sa come farsi notare anche in mezzo a tante colleghe pronte ad rubarle un primo piano. Forse è il suo sorriso, quella gioia che riesce a trasmettere nonostante i pochi istanti che riesce ad avere la telecamera tutta per sé. O forse per quella forza che dimostra anche durante la sigla e che sembra piacerle in particolar modo. Non deve essere un caso infatti se in uno degli ultimi post riporta la frase “ma senza queste braccia anche per voi sarebbe dura“, parte del jingle di apertura. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta.

Giulia Spalletta, la ballerina pazza di “Americano”

Sono tutti pazzi per “Americano”, la coreografia di Ciao Darwin che nell’ultima puntata ha impegnato il corpo di ballo. Anche Giulia Spalletti ne ha subito il fascino, condividendo ben due clip su Instagram che la riprendono durante lo stacchetto. Forse è difficile notarla per il cambio veloce di telecamera, oppure non è un’impresa impossibile per tutti i fan che cercano comunque di non staccarle gli occhi di dosso. Clicca qui per rivedere il video di Giulia Spalletta. Intanto i fan iniziano già a chiedersi se questa sera Giulia farà parte delle Giuliette oppure delle Messaline. Sceglierà di tenere fede al suo nome oppure di dare retta a quella natura focosa che spesso buca lo schermo? In base alla posa sensuale che adotta per uno degli ultimi post su Instagram sembrerebbe proprio che la sua scelta sia Giulietta, anche se potrebbe riservarci molte sorprese. In attesa di scoprirlo, la ballerina si gode l’arrivo della primavera ed un vento di petali che ha voluto riprendere in una delle Stories.

