Giulio Raselli/ Giulia attacca “Hai capito che ho limonato con..” (Uomini e donne)

E alla fine sembra proprio che Giulio Raselli si troverà davanti un’agguerrita Giulia Cavaglià che sembra ormai aver dimenticato Lorenzo Riccardi (oggi presente in studio al fianco della sua Claudia Dionigi) e di aver voltato pagina. La bella tronista continua a conoscere i suoi corteggiatori e ad un mese, o poco più, dalla scelta finale, sembra proprio che la sua passione per Manuel sia ormai evidente. Chi non se ne è accorto è proprio Giulio Raselli che anche nella puntata di oggi continuerà a parlare e parlare (anche contro il suo rivale corteggiatore) fino a quando non sarà proprio la tronista a fargli notare che lei ha “quasi limonato in esterna” con Manuel e forse lui non lo ha capito ancora visto che continua a parlare di altro e a bisticciare su cose futili e non inerenti alla tronista. Clicca qui per vedere il video del momento “verità”.

GIULIO RASELLI CONTRO MANUELA MA…

La questione Giulia Cavaglià-Giulio Raselli è ancora tutta da vedere e da capire e mentre la tronista si lancia a capofitto nella sua conoscenza con Manuel, sui social il suo corteggiatore deve fare i conti con una serie di commenti negativi che non piacciono a nessuno. Sono in molti coloro che si sono riversati sui social per offendere Giulio facendogli notare che non è proprio bellissimo, almeno in volto, e a poco è servito la sua voglia di rispondere senza cadere in basso o offendere nessuno. In particolare, Giulio scrive: “Chi rispetta se stesso è al sicuro da tutti: indossa una maglia di ferro che nessuno potrà mai penetrare” ma anche sotto questo post non sono mancate le offese e lui stesso ha continuato con ironia al grido di: “Ma che bello? Bellissimo”. Le polemiche si placheranno oggi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA