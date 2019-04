GOMORRA 4 / Anticipazioni del 5 aprile 2019: Genny dovrà tornare ai vecchi affari?

GOMORRA 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 5 aprile 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Gomorra 4 in prima assoluta. Saranno il terzo ed il quarto e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: gomorra 4Don Gerlando convoca il Sindaco nella sua tenuta in previsione del consiglio comunale che si terrà l’indomani. Il boss vuole dei risultati e visto che il giovane politico osa rispondergli, lo fa uccidere. La notte della morte di Ciro, Genny è scosso da quanto è appena successo ed informa Azzurra. Elia e Ferdinando invece parlano della volontà dei Sangueblu di togliersi da ogni dominio ed avere il loro territorio. Enzo impedisce poi che i Capaccio si rifacciano contro i Savastano, ma i Confederati vogliono uccidere Genny. I due si incontrano dopo e confermano le alleanze. Genny ferma poi Patrizia prima che informi gli altri sulla decisione dei Capaccio ed insieme si dirigono da Don Gerlando, lo zio del ragazzo. Stabiliscono che l’impero verrà lasciato a Patrizia, mentre i Levante del boss potranno avere una loro fetta. Gennaro assicura comunque un nuovo attentato, che arriva fino alle orecchie di Assunta. Ora che i Savastano ed i Levante sono insieme, Genny deve guardarsi le spalle dai cugini, che potrebbero tentare di toglierlo di mezzo.

Un anno dopo gli ultimi eventi, Genny vive in pace con la sua famiglia a Posillipo, lontano da tutti e soprattutto dagli affari che un tempo ha controllato come Savastano. Vuole costruire un aeroporto, grazie al progetto di Alberto Resta che lo aiuterà a portare a termine il lavoro nella piena legalità. Il piano prevede inoltre l’acquisto di alcuni terreni entro fine mese, prima di presentare le carte in Comune. Anche se tutto procederà come previsto, uno dei proprietari si rifiuterà di vendere. Per Genny è solo questione di prezzi giusti, ma Resta crede che bisogna intervenire in altro modo, farlo spaventare. Costretto a farlo, Genny scopre che la moglie del commerciante è malata di cancro e che è inoperabile. Offre quindi a Giovanni 300 mila euro perché vada in Brasile a curare la donna, ma riceveun rifiuto. Intanto i genitori dei compagni di classe di Pietro inizieranno ad allontanare la famiglia a causa del nome di Genny. Quest’ultimo invece scoprirà che Giovanni ha rifiutato per via di alcuni rifiuti sotterrati nei terreni: la moglie si è ammalata per colpa sua.

ANTICIPAZIONI DEL 5 APRILE 2019 DI GOMORRA 4

EPISODIO 3 – Patrizia riceve l’incarico di gestire gli affari in via ufficiale. Il suo sarà un pugno di ferro che metterà in ginocchio Napoli nord. Al fianco di Nicola, gestirà anche affari al di fuori del territorio, grazie a degli agganci a Bologna con Mickey, il figlio di Don Gerlando. I due parleranno anche di un accordo per costruire una discarica.

EPISODIO 4 – Genny si trova a Londra e conclude un affare importante con Alberto per il progetto dell’aeroporto. Azzurra riuscirà a risolvere alcuni problemi, ma il piano non viene portato a termine. Genny inizia a pensare che non potrà mai uscire del tutto dagli affari dei Savastano. E visto che il nemico che dovrà affrontare è il più pericoloso di tutti, dovrà fare appello a quell’animale che finora ha tenuto a bada.



