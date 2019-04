Grande Fratello 16, diretta/ Concorrenti: c’è la figlia di Rutelli e Palombelli

Grandi novità e un cast variegato in cui ci sarà un interessante scambio generazionale sono gli ingredienti del Grande Fratello 16 che partirà lunedì 8 aprile, in prima serata su canale 5 e che è stato presentato oggi con una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche la conduttrice Barbara D’Urso e gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgiogio. “Barbara è la televisione italiana, è potente, se non fosse stato per lei, io non sarei stata qui. Se Maria è Maria, Barbara è San Giuseppe!“, ha dichiarato a Zanicchi come riporta in esclusiva Tv Blog. Tra le novità della casa del Grande Fratello 16 annunciate ci sono il Camping Carmelita, che sostituirà il Lido Carmelita e il Bed & Breakfast in arriveranno saltuariamente delle persone che stazioneranno per uno o due giorni. Non ci sarà, invece, la Gialappa’s Band mentre i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà saranno 16. Dei quattro concorrenti, inquilini de Il Grande Ranch, solo uno riuscirà a diventare un concorrente ufficiale, ma oltre ai nomi già annunciati, chi ci sarà?

GRANDE FRATELLO 16: I CONCORRENTI UFFICIALI

16 concorrenti per il Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso divisi tra volti noti e volti sconosciuti. Confermata la presenza di Ivana Icardi, sorella di Mauro, dell’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, del dietologo dei vip Alberico Lemme, Cristian Imparato. Ci saranno, inoltre, Ambra, 33 anni, professoressa di un liceo milanese e modella nel tempo libero e reduce da una storia d’amore che l’ha fatta soffrire molto, Serena, 29 anni, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli: “i miei genitori si sono rassegnati”, dice nel videomessaggio. La diretta andrà in onda dalle 10 del mattino alle 2 di notte. ‘hashtag ufficiale sarà #Gf16 e quest’anno si potrà votare anche attraverso e tv connesse. Per Barbara D’Urso sarà un grande impegno: “Saranno 10 puntate. Io ho prenotato le vacanze per gli inizi di luglio!”. “La casa del GF sarà un prolungamento della casa dei telespettatori: questo è il nostro obiettivo. Ci saranno storie che devono sorprendere. Ogni anno, ogni edizione richiede un nuovo sforzo. Noi cerchiamo di catturare quello che di buono arriva. Abbiamo cercato le storie più forti senza preoccuparci di etichette vip, nip, crossover”, ha spiegato il capo progetto Grande Fratello Andrea Palazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA